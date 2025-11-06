¿Qué es Verifactu? Adapta tu empresa a la nueva normativa de Hacienda con Infinitel en Ibiza

En los últimos meses se habla mucho de Verifactu, la nueva normativa de Hacienda para luchar contra el fraude fiscal que prevé multas de hasta 150.000 euros al año para quienes la incumplan a partir de 2026. Si eres autónomo, profesional o tienes una empresa en Ibiza, te conviene conocerlo bien porque será obligatorio muy pronto.

"Estar preparado ahora significa trabajar con tranquilidad cuando llegue el momento", afirma Vicente Costa Losa, Ingeniero Técnico de Telecomunicación y CEO de Infinitel, empresa TIC de Ibiza especializada en software de facturación y contabilidad y organización de empresas.

Vicente Costa Losa, Ingeniero Técnico de Telecomunicación y CEO de Infinitel en Ibiza. / Sergio G. Cañizares

¿Qué es Verifactu?

Verifactu es un sistema de la Agencia Tributaria que obliga a que todas las facturas emitidas se envíen automáticamente a Hacienda en menos de un minuto desde su creación. Cada factura llevará un código QR que permitirá al cliente comprobar que ha sido registrada correctamente.

El objetivo es claro: asegurar que las facturas no se pueden manipular, que quedan guardadas de forma segura y que Hacienda tiene acceso inmediato a ellas.

Verifactu es un sistema que obliga a que todas las facturas emitidas se envíen automáticamente a Hacienda. / Shutterstock

Todo esto se debe a dos leyes:

Ley Crea y Crece (2022): obliga al uso de la factura electrónica y busca reducir la morosidad entre empresas.

obliga al uso de la factura electrónica y busca reducir la morosidad entre empresas. Ley Antifraude (2023): incluye el sistema Verifactu, para evitar el fraude fiscal y controlar mejor la facturación.

¿Cuándo entra en vigor la nueva normativa?

La obligatoriedad de Verifactu depende del tipo de negocio del que hablemos, pero la Agencia Tributaria establece su entrada en vigor en dos fechas clave:

Empresas (personas jurídicas): 1 de enero de 2026.

1 de enero de 2026. Autónomos (personas físicas): 1 de julio de 2026.

1 de julio de 2026. Si compras un nuevo programa de facturación a partir del 29 de julio de 2025: ya deberá estar preparado para Verifactu.

¿Quién está obligado a cumplir con Verifactu?

Prácticamente todos los negocios están obligados a adaptarse a la nueva normativa de Hacienda: autónomos, pymes, asesorías, despachos profesionales… Únicamente quedan excluidas las empresas que usan el Suministro Inmediato de Información (SII), las actividades no económicas y quienes tributan por módulos (estimación objetiva).

La mayoría de empresas y autónomos están obligados a cumplir con Verifactu. / Shutterstock

¿Qué ventajas tiene Verifactu?

La adaptación de las empresas y autónomos a Verifactu tiene una serie de ventajas:

Más transparencia con Hacienda.

con Hacienda. Facturas seguras , sin posibilidad de modificación.

, sin posibilidad de modificación. Automatización y digitalización de la contabilidad.

de la contabilidad. Mejora del orden y control de las facturas.

de las facturas. Mismo formato para todos los negocios.

¿Cómo se envían las facturas?

Existen tres formas de cumplir con la normativa. No todas las aplicaciones de facturación permiten elegir entre ellas, así que conviene hablar con tu proveedor informático. En Ibiza, Infinitel puede ayudarte a adaptar tu negocio a esta nueva norma de Hacienda.

Modalidad Verifactu SÍ (la más común)

Se aplica a la mayoría de los autónomos y empresas .

. Cada factura lleva un QR y se envía automáticamente a Hacienda en menos de 1 minuto.

y se envía automáticamente a Hacienda en menos de 1 minuto. El número de factura es automático y no se puede cambiar.

y no se puede cambiar. La fecha de emisión es la del día real , no se puede modificar.

, no se puede modificar. Solo se envían las facturas emitidas , no las recibidas.

, no las recibidas. Requiere certificado digital.

La modalidad SÍ es la más común para autónomos y empresas. / Shutterstoc

Modalidad SII (Suministro Inmediato de Información, opcional)

Para empresas que facturan más de 6 millones de euros al año o que se acogen voluntariamente.

o que se acogen voluntariamente. Se envían tanto las facturas emitidas como las recibidas .

. No llevan QR .

. Hay un plazo de 4 días para enviar los datos.

para enviar los datos. Necesita certificado digital y comunicarlo a Hacienda previamente (en noviembre del año anterior).

Modalidad Verifactu NO (no recomendable)

No se envían las facturas automáticamente , pero sí hay obligación de usar software homologado .

, pero sí hay obligación de usar . Hacienda puede pedir en cualquier momento el envío inmediato de los registros.

Se rumorea que puede aumentar el riesgo de inspección .

. La responsabilidad de conservar correctamente los datos recae 100 % en el contribuyente .

de conservar correctamente los datos recae . La mayoría de los programas no ofrecen esta opción por su complejidad.

Multas de hasta 150.000 euros al año si el software no está adaptado

La nueva normativa de Hacienda conllevará multas para las empresas o autónomos que no adapten su software en los plazos establecidos:

Hasta 50.000 euros de multa por año para la empresa o autónomo si usa programas de facturación no certificados.

para la empresa o autónomo si usa programas de facturación no certificados. Hasta 150.000 euros por año para fabricantes o distribuidores de software que no cumplan la normativa.

para fabricantes o distribuidores de software que no cumplan la normativa. Es obligatorio solicitar a tu proveedor la declaración responsable de que el software está adaptado al SIF (Sistema Informático de Facturación).

¿Habrá software gratuito?

Ante la pregunta de si habrá software gratuito, la respuesta es sí, aunque no es una opción recomendable para todas las empresas. La Agencia Tributaria ofrecerá una herramienta gratuita en su web para emitir facturas que se envían automáticamente a Verifactu, útil sólo para quienes emiten pocas facturas al año.

También se podrán seguir usando Excel o Word, siempre que no se usen macros ni se puedan modificar después de emitir la factura, cosa que será complicada para cumplir la normativa.

Soluciones de Infinitel en Ibiza para adaptarte a Verifactu

Infinitel, la empresa informática y tecnológica de referencia en Ibiza, ofrece diferentes programas según el tipo de negocio.

Ágora TPV es una solución de punto de venta ideal para comercio, restauración y supermercados, con unos precios de partida de 32 €/mes.

Prana Software es un software de facturación cloud ideal para autónomos y micropymes, con un coste inicial de 19 €/mes.

Exit ERP es un completo software de facturación y contabilidad con todos los módulos que puedan necesitar las empresas y posibilidad de programación a medida, desde 52 €/mes.

Ágora es uno de los sistemas que Infinitel Ibiza ofrece a comercios, restaurantes y supermercados. / Infinitel

Todos ellos están certificados y adaptados a las nuevas exigencias de Verifactu.

¿Dónde puedo informarme más?

Puedes visitar la web www.infinitel.es, donde resuelven las dudas más frecuentes.

También puedes llamar al 971 338 111.