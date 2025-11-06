Tejidos Rebés: tradición textil con visión sostenible

Desde 1876, Tejidos Rebés ha fabricado no solo tejidos, sino también una historia marcada por la evolución constante, el compromiso con el entorno y la excelencia en cada proceso. Lo que comenzó como una pequeña fábrica familiar ha logrado consolidarse como un referente en el diseño y producción textil, con presencia destacada en mercados como España, Portugal e Italia. La empresa ha sabido adaptarse a los tiempos sin dejar de lado el oficio que la vio nacer, demostrando que la sostenibilidad puede ir de la mano con la competitividad y la innovación. Y en un sector altamente globalizado y con fuertes presiones en costes, mantener la producción local y responsable es un reto que solo unas pocas empresas logran superar. Tejidos Rebés lo ha conseguido, defendiendo una forma de hacer las cosas que pone en valor tanto la calidad del producto como el impacto positivo en la comunidad y el medio ambiente.

A través de generaciones, la empresa ha sabido combinar el conocimiento artesanal con tecnologías punteras, logrando un equilibrio difícil pero esencial: mantener su esencia mientras responde a las demandas de un sector cambiante. “Nuestra capacidad de adaptación nos ha permitido diversificar nuestras líneas de producto, siempre con un firme compromiso con la sostenibilidad”, señala Andrés Castelltort, gerente de Tejidos Rebés.

Una visión clara del futuro desde el respeto al pasado

En el presente, Tejidos Rebés apuesta por una producción responsable sin perder competitividad. La compañía destaca por su modelo de Stock Service, con más de 4 millones de metros de tejido acabado, lo que le permite responder de manera inmediata a las necesidades de sus clientes. Esta agilidad, unida a su capacidad de personalización total de los tejidos, convierte a la empresa en un socio estratégico para marcas de moda, uniformidad y tejidos técnicos.

Destacamos por ofrecer una combinación única de tradición, innovación y sostenibilidad

Uno de los puntos diferenciales de su propuesta es la estampación 100% nacional, que asegura altos estándares de calidad y tiempos de entrega reducidos. “Destacamos por ofrecer una combinación única de tradición, innovación y sostenibilidad”, afirma Andrés Castelltort. El 40% de sus tejidos se fabrican en España, reforzando su apuesta por la industria local y la proximidad.

El enfoque sostenible no es solo una promesa, sino una práctica integrada: todos sus productos se desarrollan con materias primas responsables, como poliéster 100% reciclado, algodón orgánico certificado (GOTS, OCS, Regenagri), fibras como Ecovero, lino europeo o Sorona. Además, la empresa es especialista en mezclas que combinan confort y durabilidad, siempre con respeto medioambiental.

Retos del presente, compromisos de futuro

En un entorno globalizado, donde la deslocalización sigue siendo un desafío constante, Tejidos Rebés mantiene su firme compromiso con la industria textil europea. “Uno de nuestros principales retos es seguir apoyando la industria nacional, reforzando alianzas con confeccionistas locales y ayudando a marcas emergentes con soluciones flexibles y cercanas”.

Queremos seguir desarrollando tejidos más sostenibles y reciclables, reduciendo el impacto ambiental a través de procesos innovadores

Este enfoque de proximidad también les permite anticiparse a las necesidades del mercado, aportando valor más allá del producto. La empresa se posiciona como un socio estratégico, no solo por la calidad de sus tejidos, sino por su capacidad para acompañar a sus clientes con experiencia técnica y sensibilidad creativa.

Entre sus objetivos a futuro destaca la consolidación internacional, pero sin perder de vista su vocación formativa. Tejidos Rebés quiere tender puentes entre la industria y el ámbito académico, colaborando con escuelas textiles, universidades y jóvenes diseñadores para fomentar una nueva generación con conciencia sostenible. “Queremos seguir desarrollando tejidos más sostenibles y reciclables, reduciendo el impacto ambiental a través de procesos innovadores”, señala el gerente. Un camino que refuerza la coherencia de una trayectoria sólida, reconocida hoy con un galardón que celebra casi 150 años de historia y compromiso.