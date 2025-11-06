MarSenses Hotels & Homes: hospitalidad con alma y propósito

Bajo la dirección de Rodrigo Fitaroni, CEO de la compañía, MarSenses ha desarrollado un modelo que combina bienestar laboral, sostenibilidad medioambiental y compromiso social. Y no como un valor añadido, sino como pilar central de su estrategia. “Estamos convencidos de que mejorar las condiciones laborales en la industria no es solo posible, sino necesario”, asegura Fitaroni.

Alojamientos de 4 estrellas, villas vacacionales exclusivas, zonas de wellness y experiencias gastronómicas de primer nivel dan forma a la oferta de MarSenses. Pero detrás de cada detalle hay una filosofía clara: cuidar al equipo para cuidar al cliente.

Gestión humana como motor de diferenciación

MarSenses Hotels & Homes no solo habla de bienestar laboral; lo aplica con medidas concretas. La cadena ha sido pionera en reducir la jornada laboral a 38,5 horas en 2024 y a 37,5 en 2025, manteniendo el salario íntegro correspondiente a 40 horas. Además, su equipo de pisos senior –a partir de los 58 años– trabaja solo 32 horas semanales sin merma salarial. “Queremos demostrar que se puede ofrecer un entorno más justo y motivador sin renunciar a la eficiencia ni a la rentabilidad”, explica el CEO.

Este compromiso ha llevado a MarSenses a convertirse en la primera cadena hotelera en adherirse a la FELGTBI y a ser la única cadena del sector incluida en el ranking europeo de Best Workplaces de Great Place to Work. Un reconocimiento a su esfuerzo por construir entornos inclusivos, equitativos y respetuosos.

También colabora activamente en programas de inserción sociolaboral para colectivos vulnerables, convencida de que el talento está en todas partes. “Ayudamos a desmitificar la supuesta falta de mano de obra en la hostelería”, afirma Fitaroni.

Turismo responsable, raíces locales

Aunque el foco está puesto en el equipo humano, la visión de MarSenses también abarca la sostenibilidad y el impacto positivo en su entorno. Entre sus próximos proyectos destaca una iniciativa de agricultura regenerativa que verá la luz en la temporada 2026. El objetivo es claro: llevar productos locales, frescos y de temporada directamente del campo al buffet. Pero esta propuesta va más allá de lo gastronómico. El plan incluye reactivar suelos agrícolas en desuso, crear un centro especial de empleo y formar nuevos trabajadores en el ámbito rural. “Queremos convertir esta iniciativa en un motor de transformación social y medioambiental en Mallorca”, explica Fitaroni.

Con este paso, la cadena refuerza su apuesta por la economía circular, la soberanía alimentaria y la dinamización del sector primario. “Unimos sabor, salud y sostenibilidad en una propuesta que fortalece el vínculo entre productores y consumidores”, concluye.

Desafíos del presente, visión de futuro

Desde MarSenses identifican dos grandes retos para el sector turístico balear: la sostenibilidad ambiental y la gestión del talento. “Las islas deben avanzar hacia modelos más respetuosos con los recursos naturales”, afirma Fitaroni. En ese sentido, la empresa promueve la eficiencia energética, la reducción de residuos y el uso responsable del agua.

En paralelo, se enfrentan al desafío de atraer y fidelizar profesionales que vean en el turismo un sector estable y estimulante. Para ello, apuestan por la formación continua, programas de reconocimiento interno y una cultura empresarial centrada en el desarrollo de las personas.

El Premio al Liderazgo Hotelero y Socialmente Responsable en Baleares llega, así, como un reconocimiento merecido. Pero también como un impulso para seguir consolidando una manera diferente de hacer hostelería: más humana, más consciente y más conectada con su entorno.