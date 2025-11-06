IAG e Elon Musk se alían para introducir wifi de alta velocidad en sus aviones

La ausencia de conexión a internet en los aviones comenzará a ser pronto cosa del pasado. Al menos en los operados por International Airlines Group (IAG), que ha llegado a un acuerdo con Starlink, la compañía de satélites del multimillonario Elon Musk, para implementar wifi de alta velocidad en su flota. De esta manera, los aviones de Aer Lingus, British Airways, Iberia, Level y Vueling, aerolíneas pertenecientes al grupo cotizado en el Ibex, contarán con conexión a internet de alta velocidad gracias a los satélites.

Starlink, compañía fundada inicialmente como una división de SpaceX por el multimillonario dueño de Tesla y X, Elon Musk, cuenta con una constelación de satélites de internet, con el fin de dotar de un servicio de cobertura mundial sin importar el lugar donde uno se encuentre. Por tanto, al tratarse de un servicio satelital independiente de la cobertura telefónica, será posible que los aviones incorporen este servicio sin complicaciones.

Tal y como ha informado IAG a través de un comunicado, el nuevo servicio ofrecerá conectividad de una calidad "tan buena o mejor" como la que se puede disfrutar a través del wifi doméstico. Del mismo modo, Iberia ha informado en un comunicado propio que el servicio será gratuito para todos los clientes (turista, turista premium y Business), que podrán descargar archivos rápidamente, poder acceder a servicios de streaming sin sufrir cortes o incluso jugar a videojuegos en línea en baja latencia, algo que apenas hace unos años era impensable a bordo de un avión.

500 aviones conectados a Internet en 2026

En cuanto al plan esbozado por ambas compañías para poner en marcha el servicio, se ha informado de que este se implementará en más de 500 aviones que cubren trayectos cortos en Europa, pero también en rutas trasantlánticas y globales de largo radio. La fecha prevista por IAG y Starlink es a principios de 2026. Además, IAG ha señalado que este nuevo avance implica que el grupo contará con más aviones con wifi de alta velocidad que cualquiera de sus competidores.

Esta iniciativa no es la primera que IAG implementa en materia digital. El grupo ya había participado en la revolución que domina a las empresas en la actualidad, la Inteligencia Artificial (IA), a través de su implementación para optimizar el mantenimiento de sus motores. Además, impulsó el lanzamiento de IAGi, una plataforma destinada a la inversión de startups y scaleups con la que IAG busca mantenerse a la vanguardia tecnológica del sector.

El consejero delegado de IAG, Luis Gallego, ha señalado que mantenerse conectado en vuelo "es cada vez más importante" para los clientes, por lo que la introducción del wifi de alta velocidad de Starlink "transformará la conectividad a bordo, mejorando tanto la velocidad de conexión como la fiabilidad para los clientes".

En el mismo sentido, ha recalcado que esto demuestra "cómo IAG está trabajando conjuntamente como grupo para impulsar la innovación y cerrar acuerdos importantes que beneficien a todas las partes interesadas". Por su parte, Starlink no ha realizado ningún comentario relativo al acuerdo.