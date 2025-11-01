Hacienda regala 1.500 euros a los padres con hijos menores de 25 años que vivan en casa: cómo solicitarlo

A fecha del 4 de julio, la Agencia Tributaria había devuelto un total de 9.042 millones de euros a más de 12,8 millones de contribuyentes tras el cierre de la campaña de la Declaración de la Renta 2023, que finalizó el 1 de julio. A partir de ese momento, Hacienda dispone de unos plazos concretos para realizar la devolución del dinero pendiente.

Al presentar la declaración, es fundamental rellenar correctamente todos los campos para no perder la oportunidad de acceder a ayudas o deducciones que el Gobierno pone a disposición de los contribuyentes. Entre los apartados más relevantes destacan las deducciones autonómicas, que cada comunidad puede fijar de forma independiente.

La mayoría de estos beneficios fiscales están relacionados con hijos a cargo, el pago del alquiler o el cuidado de personas mayores, aunque las condiciones varían según la región. Por ello, conviene revisar qué deducciones específicas aplica tu comunidad autónoma y asegurarse de incluirlas en la declaración.

Además, existen otras deducciones generales vinculadas a la situación familiar, especialmente relacionadas con el número de hijos. Conocerlas y aplicarlas correctamente puede marcar la diferencia en el resultado final de la declaración y agilizar la devolución de Hacienda.

Deducciones por maternidad

Hasta el año 2022 solo las madres trabajadoras se podían beneficiar de la deducción de 1.200 euros anuales por cada hijo menor de tres años. Ahora, incluso si en el momento del nacimiento no estaba la madre trabajando sino cobrando el desempleo, o también si con posterioridad cotizó 30 días o más, podrá beneficiarse de esta deducción y solicitar el abono anticipado de 100 euros al mes.

Esta ampliación entre 2020 y 2023 de las madres beneficiadas alcanza también a los 1.000 euros adicionales por gastos de custodia del hijo menor de tres años en guarderías o centros de educación infantil. Además, la declaración de la Renta también puede variar según la comunidad autónoma donde se realice. Por ejemplo, en el caso de Asturias, el Gobierno del Principado contempla una deducción para todas aquellas familias que tengan hijos. Esta deducción está clasificada como el "cuidado de un menor de 25 años".

Es decir, todos aquellos padres que tengan un hijo menos de 25 años a su cargo podrán deducir 300 euros (150 cada uno de los progenitores con derecho) y 600 a partir del segundo hijo. Es decir, en el caso de tener dos hijos podrán devolverte 900 euros en la declaración de la Renta. Deducción que se amplía en caso de tener más hijos. Por ejemplo, esta devolución podría llegar hasta los 1.500 euros en caso de tener tres hijos menores de 25 años a tu cargo.

Cuantía de la deducción

300 euros por el primer descendiente de hasta 25 años que genere derecho a la aplicación del mínimo por descendientes regulado en el artículo 58 de la Ley del IRPF.

regulado en el artículo 58 de la Ley del IRPF. 600 euros por el segundo y sucesivos descendientes.

La deducción será igualmente aplicable hasta que el descendiente cumpla los 26 años de edad, aun cuando no genere derecho a la aplicación del mínimo por descendientes, siempre que cumplan los restantes requisitos definidos en el citado artículo 58.

La deducción en el período impositivo en el que el descendiente cumpla 26 años se calculará de forma proporcional al número de meses en que se cumplan los requisitos previstos en el presente artículo.

En este caso, a efectos del cálculo del número de meses en que se cumplen los requisitos, solo se computará hasta el mes anterior a aquel en que cumpla la edad de 26 años.

Requisitos