El Ibex 35 abre con una caída del 0,3%, pero se mantiene en línea con sus niveles récord

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este jueves con una bajada del 0,3%, lo que ha llevado al selectivo madrileño a mantener la cota psicológica de los 16.100 enteros y a situarse en los 16.100,5 puntos hacia las 9.00 horas, en línea con los niveles récord alcanzados en los últimos días.

En el ámbito empresarial español, varias compañías del Ibex 35 han dado a conocer sus resultados correspondientes a los primeros nueve meses del año antes de la apertura de los mercados.

En concreto, BBVA ha informado de un beneficio de 7.978 millones de euros, lo que supone un incremento del 4,7%, mientras que Repsol ganó 1.177 millones de euros, un 34% más que el año anterior.

Además, Indra cerró el periodo con unas ganancias netas de 291 millones de euros, lo que supone un incremento del 58%. Por su parte, Fluidra registró un beneficio de 163 millones de euros, un 33% más.

En el terreno 'macro' español, el Índice de Precios de Consumo (IPC) elevó su tasa interanual en octubre una décima, hasta el 3,1%, su nivel más alto desde junio de 2024, debido a la subida de los precios de la electricidad y del transporte aéreo y ferroviario, según los datos avanzados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En los primeros compases de la sesión, las mayores subidas del Ibex 35 correspondían a Ferrovial (+1,35%), Unicaja Banco (+0,94) y CaixaBank (+0,91%), mientras que en el lado contrario destacaban las caídas de Indra (-2,52%), que ha presentado resultados antes de la apertura del mercado, e Inditex, con un descenso del 2,23%, lastrada por el efecto 'ex dividendo'.

Las principales Bolsas europeas abrían la jornada bursátil de hoy con signo mixto. En concreto, Francfort subía un 0,15%, mientras que París y Milán bajaban un 0,47%, en cada caso, y Londres caía un 0,41%.

El precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, descendía un 0,72% en la apertura de los mercados europeos y se situaba en los 63,86 dólares, mientras que en su cotización West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, cedía un 0,73%, hasta los 60,04 dólares.

En el mercado de las divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1608 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono a 10 años bajaba hasta el 3,159%.