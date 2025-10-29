Resultados empresariales
Santander firma un beneficio histórico de 10.337 millones hasta septiembre y encadena seis trimestres récord
El banco eleva un 11% sus ganancias gracias al impulso de las comisiones y la mejora de la eficiencia, con una rentabilidad sobre capital tangible del 16,1%
Redacción
Banco Santander sigue batiendo récords. La entidad presidida por Ana Botín cerró los nueve primeros meses de 2025 con un beneficio neto atribuido de 10.337 millones de euros, lo que supone un incremento del 11% respecto al mismo periodo del año anterior. Se trata del mejor resultado del grupo en este tramo del ejercicio y consolida una racha de seis trimestres consecutivos con beneficios récord.
Entre julio y septiembre, el banco registró unas ganancias de 3.504 millones de euros, un 8% más en comparación con el tercer trimestre de 2024. Según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el crecimiento se apoyó en la buena evolución del margen de intereses, el dinamismo de los ingresos por comisiones y la mejora continua de la eficiencia operativa.
En conjunto, los ingresos ascendieron a 46.277 millones de euros, una cifra estable en euros corrientes pero un 4% superior en términos constantes, impulsada por unos ingresos por comisiones que alcanzaron niveles históricos: 10.011 millones de euros. El margen de intereses, por su parte, se redujo un 2,5% en euros corrientes hasta 33.816 millones, aunque creció un 3% si se excluye el impacto de Argentina y se mide en euros constantes.
La rentabilidad sobre capital tangible (RoTE) se situó en el 16,1%, lo que representa una mejora de 0,7 puntos porcentuales. El beneficio por acción alcanzó los 0,66 euros (+16%) y el valor contable tangible (TNAV) por acción se situó en 5,56 euros.
Si se tienen en cuenta los dividendos en efectivo —0,11 euros abonados en mayo y 0,115 euros que se distribuirán en noviembre—, la creación total de valor para el accionista (TNAV más dividendo por acción) aumentó un 15% en el último año.
Con estos resultados, el Santander refuerza su posición como uno de los grandes bancos europeos con mejor desempeño, en un contexto en el que la rentabilidad y la eficiencia vuelven al centro de la estrategia del sector financiero.
Suscríbete para seguir leyendo
- Antiguos alumnos del Instituto Santa Maria celebran un emotivo reencuentro en Ibiza
- El choque frontal de dos vehículos colapsa la carretera de Santa Eulària
- El coche arrastrado por la riada en Santa Eulària: 'Que nadie te diga dónde puedes aparcar
- Los bomberos apagan un incendio en una terraza en Ibiza
- A la venta una casa en la Cala Sant Vicent por 270.000 euros
- A partir de esta fecha podrás volver a aparcar en el puerto de Ibiza
- Saltan un muro y se cuelan en el 'after party' de Michael Bibi en una villa de Ibiza
- Los secretos del robo a Iker Casillas: La asistenta, su marido y una "mala relación" con Sara Carbonero