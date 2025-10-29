El Corte Inglés reelige a Marta Álvarez como presidenta y anuncia una inversión de 3.000 millones

La junta general de accionistas de El Corte Inglés ha ratificado este jueves la continuidad de Marta Álvarez como presidenta del grupo para un nuevo mandato de cinco años. Su reelección llega en un momento en el que la compañía se encuentra inmersa en un proceso de transformación con una inversión de 3.000 millones de euros en el marco de su plan estratégico a 2030.

Desde que asumió la presidencia en 2019, la compañía ha dado pasos firmes hacia la rentabilidad sostenida, ha diversificado sus negocios y ha reforzado su solvencia. Son estos los motivos que respaldan lo que consideran una "reelección estratégica" y que marca las bases del nuevo plan estratégico 2025-2030, en vigor desde marzo. Los objetivos se sustentan en tres ejes: la renovación de sus tiendas, perseguir una expansión comercial y mejorar sus capacidades logísticas y tecnológicas.

Resultados

La inversión se enmarca en un contexto de resultados favorables. La Junta ha recordado que El Corte Inglés cerró el ejercicio 2024-2025, con un beneficio neto de 512 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 6,7% respecto al año anterior. La facturación consolidada alcanzó los 16.675 millones, un 2% más, y el el resultado bruto de explotación (ebitda) aumentó un 11,9%, situándose en 1.209 millones.

Además, la deuda financiera neta se redujo en 263 millones, hasta los 1.796 millones, equivalente a 1,5 veces el ebitda. Con estos resultados, los accionistas también aprobaron un dividendo récord de 225 millones de euros, un 40% superior al del ejercicio anterior y que lo convierte en el mayor reparto de dividendos de la historia reciente del grupo.

Continuidad y confianza

La reelección de Álvarez también garantiza estabilidad, en un momento en que la transformación exige liderazgo con visión a largo plazo. La presidenta ha defendido un modelo centrado en el cliente, con un servicio diferencial como eje de la marca, y ha reconocido públicamente el esfuerzo del equipo humano del grupo.

Una continuidad que se ve reforzada por el mantenimiento de Cristina Álvarez como consejera y de José Ramón de Hoces, que continúa como secretario del consejo de administración. Se consolida así una cúpula directiva que seguirá al mando, eso sí, con un nuevo plan de incentivos, aprobados hoy, y vinculados al plan estratégico de cinco años.

Una nueva etapa de transformación

Durante su intervención, Álvarez aseguró que “todo está orientado a entender, anticipar y superar las expectativas de nuestros clientes, ofreciéndoles experiencias únicas y un valor real: el servicio que nos diferencia”. La presidenta reconoció también el trabajo que todos los profesionales del Grupo realizan en sus distintas áreas de actividad, y recordó al compromiso de El Corte Inglés con la sociedad.