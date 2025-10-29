La AIReF mejora en siete décimas la previsión de crecimiento económico para este año, hasta el 3%

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha elevado su previsión de crecimiento económico para este año en siete décimas, hasta el 3 %, y en cuatro décimas la del próximo, hasta el 2,1 %.

La presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, ha presentado este miércoles el informe sobre las líneas fundamentales de los presupuestos de las administraciones públicas para 2026 y la actualización de las previsiones de la institución.

La fuerte revisión al alza de las previsiones -que se sitúan por encima de las del Gobierno, que son del 2,7 % este año y el 2,2 % el próximo- se debe a la revisión de las cifras de contabilidad nacional del INE y a las mejores perspectivas tanto de la demanda nacional como del comercio mundial, ha explicado Herrero.

A partir de ahí, la AIReF espera una desaceleración del crecimiento hasta situarse en el 1,5 % en 2030 debido a la ralentización del crecimiento global, el agotamiento de los fondos europeos, el menor dinamismo del turismo y la normalización de los flujos migratorios.

La AIReF también ha mejorado sus previsiones de déficit, que rebaja hasta el 2,5 % del PIB este año y el 2 % el próximo por la retirada de medidas de la crisis energética, los ingresos procedentes de los cambios en el impuesto de sociedades y las cotizaciones sociales o el menor gasto en sentencias judiciales.

Sin embargo, esta evolución favorable "se ve truncada" a partir de 2027 por el mayor gasto en envejecimiento, defensa e intereses de la deuda y repuntaría al 2,1 % del PIB en ese año hasta llegar al 2,5 % en 2030.

Esta corrección del déficit, unido al crecimiento esperado del PIB, permitirá rebajar la deuda al 100,3 % del PIB este año y el 99,1 % del PIB 2026, para después seguir bajando hasta el 95,2 % en 2030.

Incumplimiento de los compromisos europeos

Herrero ha advertido de que España "va a incumplir los compromisos del plan fiscal estructural" remitido a Bruselas, referentes al límite del gasto estructural neto, aunque esto no implicará necesariamente la apertura de un procedimiento de déficit excesivo.

Así, la AIReF espera que este año se agote el desvío permitido de la regla de gasto europea para cada año y que en 2026, aunque se superará ese tope, se podrá compensar con el margen acumulado en el ejercicio 2024, cuando el cumplimiento fue mejor de lo previsto.

"Donde no estaríamos dentro" en términos anuales ni acumulados es en los ejercicios 2027 y 2028, ha señalado Herrero, por lo que será "necesario adoptar medidas para cumplir no solo el límite europeo sino para la cuenta de control".

La presidenta de la AIReF también se ha referido a la regla de gasto nacional se va a incumplir de manera "generalizada todos los años y en todos los subsectores", un desvío que exigiría un ajuste adicional de 12.000 millones de euros este año.