Es posible ahorrar en el día a día: estos son los trucos que recomiendan los expertos financieros

Proponen diez hábitos prácticos y realistas para optimizar los gastos cotidianos sin renunciar a la calidad de vida

Una persona introduce una moneda en una hucha

Una persona introduce una moneda en una hucha

Jorge López

Jorge López

Ahorrar se ha convertido en una necesidad más que en una opción. En un contexto marcado por la incertidumbre económica, la inflación y el encarecimiento del coste de vida, disponer de un colchón financiero puede ser la diferencia entre afrontar un imprevisto con tranquilidad o tener que recurrir al crédito. Los expertos coinciden en que, más allá de la cantidad, lo importante es la constancia: reservar una pequeña parte de los ingresos de forma regular puede marcar una gran diferencia a largo plazo.

Los imprevistos no avisan, y por eso cada vez más bancos animan a sus clientes a incorporar el ahorro en su rutina diaria. Según Bankinter, el ahorro no debe entenderse como un sacrificio, sino como una estrategia inteligente para ganar estabilidad y libertad financiera. En su blog de finanzas personales, la entidad comparte una serie de consejos prácticos que ayudan a controlar gastos y mejorar la gestión del dinero sin renunciar a una buena calidad de vida.

Entre las recomendaciones más destacadas figura elaborar un presupuesto realista, que permita conocer con claridad cuánto se ingresa y en qué se gasta. A partir de ahí, los expertos sugieren aplicar la regla del 50/30/20: destinar el 50 % de los ingresos a necesidades básicas, el 30 % a ocio y deseos, y el 20 % al ahorro o amortización de deudas.

Otro punto clave es identificar los llamados 'gastos hormiga', esos pequeños desembolsos que pasan inadvertidos —cafés, snacks, suscripciones poco utilizadas— y que al final del mes pueden sumar una cifra considerable. Revisar los pagos recurrentes y cancelar los servicios que no se usan también contribuye a liberar recursos.

Gasto doméstico y cómo reducirlo

Asimismo, Bankinter recomienda planificar las compras y evitar las decisiones impulsivas. Ir al supermercado con una lista, comparar precios y aprovechar ofertas reales son hábitos sencillos que pueden reducir notablemente el gasto doméstico. En el ámbito energético, el uso responsable de la electricidad y el agua —como apagar aparatos en modo stand by o sustituir bombillas por LED— puede suponer un ahorro anual de hasta 200 euros.

Otra estrategia eficaz es automatizar el ahorro, programando transferencias periódicas a una cuenta separada al inicio del mes. De este modo, el ahorro deja de depender de la fuerza de voluntad o de lo que 'sobre' a final de mes. Una vez acumulado un fondo de emergencia, se puede considerar invertir para generar rentabilidad.

Por último, el banco anima a fomentar el consumo responsable y sostenible: reutilizar, reparar o vender lo que no se usa, optar por medios de transporte más económicos o cocinar en casa son gestos que, además de cuidar el bolsillo, benefician al medio ambiente.

