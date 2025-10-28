Es posible ahorrar en el día a día: estos son los trucos que recomiendan los expertos financieros
Proponen diez hábitos prácticos y realistas para optimizar los gastos cotidianos sin renunciar a la calidad de vida
Ahorrar se ha convertido en una necesidad más que en una opción. En un contexto marcado por la incertidumbre económica, la inflación y el encarecimiento del coste de vida, disponer de un colchón financiero puede ser la diferencia entre afrontar un imprevisto con tranquilidad o tener que recurrir al crédito. Los expertos coinciden en que, más allá de la cantidad, lo importante es la constancia: reservar una pequeña parte de los ingresos de forma regular puede marcar una gran diferencia a largo plazo.
Los imprevistos no avisan, y por eso cada vez más bancos animan a sus clientes a incorporar el ahorro en su rutina diaria. Según Bankinter, el ahorro no debe entenderse como un sacrificio, sino como una estrategia inteligente para ganar estabilidad y libertad financiera. En su blog de finanzas personales, la entidad comparte una serie de consejos prácticos que ayudan a controlar gastos y mejorar la gestión del dinero sin renunciar a una buena calidad de vida.
Entre las recomendaciones más destacadas figura elaborar un presupuesto realista, que permita conocer con claridad cuánto se ingresa y en qué se gasta. A partir de ahí, los expertos sugieren aplicar la regla del 50/30/20: destinar el 50 % de los ingresos a necesidades básicas, el 30 % a ocio y deseos, y el 20 % al ahorro o amortización de deudas.
Otro punto clave es identificar los llamados 'gastos hormiga', esos pequeños desembolsos que pasan inadvertidos —cafés, snacks, suscripciones poco utilizadas— y que al final del mes pueden sumar una cifra considerable. Revisar los pagos recurrentes y cancelar los servicios que no se usan también contribuye a liberar recursos.
Gasto doméstico y cómo reducirlo
Asimismo, Bankinter recomienda planificar las compras y evitar las decisiones impulsivas. Ir al supermercado con una lista, comparar precios y aprovechar ofertas reales son hábitos sencillos que pueden reducir notablemente el gasto doméstico. En el ámbito energético, el uso responsable de la electricidad y el agua —como apagar aparatos en modo stand by o sustituir bombillas por LED— puede suponer un ahorro anual de hasta 200 euros.
Otra estrategia eficaz es automatizar el ahorro, programando transferencias periódicas a una cuenta separada al inicio del mes. De este modo, el ahorro deja de depender de la fuerza de voluntad o de lo que 'sobre' a final de mes. Una vez acumulado un fondo de emergencia, se puede considerar invertir para generar rentabilidad.
Por último, el banco anima a fomentar el consumo responsable y sostenible: reutilizar, reparar o vender lo que no se usa, optar por medios de transporte más económicos o cocinar en casa son gestos que, además de cuidar el bolsillo, benefician al medio ambiente.
