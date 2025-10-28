Ferrovial ingresó 6.911 millones hasta septiembre, un 6% más que en 2024

Ferrovial obtuvo unos ingresos de 6.911 millones, un 6,2% más en términos comparables a 2024. El ebitda ajustado (beneficios antes de impuestos y amortizaciones) ascendió hasta los 1.031 millones de euros, un 4,8% más que el año anterior. El grupo se ha visto impulsado por el fuerte desarrollo de sus negocios en autopista y construcción, especialmente en Norteamérica.

"Nuestros activos en Norteamérica han tenido un excelente desempeño en los nueve primeros meses del año. La 407 ETR obtuvo unos sólidos resultados por la mejora de los volúmenes de tráfico gracias a unas acertadas campañas comerciales, que han llevado a un crecimiento del EBITDA y los dividendos. Nuestro negocio de Construcción continúa fortaleciendo su rentabilidad en línea con nuestra estrategia a largo plazo. La New Terminal One está entrando en una fase clave de cara a su apertura en 2026. Estamos muy satisfechos con el fuerte impulso que están experimentando nuestras unidades de negocio y con las oportunidades de crecimiento que se nos presentan de cara al futuro", ha señalado Ignacio Madridejos, consejero delegado de Ferrovial, en la nota remitida a los medios.

La compañía ha cerrado este periodo con 4.175 millones de liquidez y una deuda neta de -706 millones de euros, excluyendo proyectos de infraestructuras en ambos casos. Durante estos meses, la empresa ha completado la desinversión de su participación del 5,25% en Heathrow (por 539 millones de euros) y de AGS Airports por 534 millones, y obtuvo 406 millones de euros en dividendos procedentes de sus proyectos. Además, la empresa cerró la adquisición de un 5,06% de la autopista 407 ETR por 1.271 millones de euros, destinó 426 millones de euros a retribuir a sus accionistas e inyectó 239 millones de euros en la New Terminal One (NTO) del aeropuerto internacional JFK.

Resultados operativos

Los ingresos de la división de Autopistas aumentaron un 14,4% interanual en términos comparables, hasta los 1.021 millones de euros, gracias a un notable desempeño en Norteamérica, donde la compañía recibió 312 millones de euros en dividendos. Las Express Lanes en Estados Unidos experimentaron un fuerte crecimiento de los ingresos por transacción, muy por encima de la inflación. En Canadá, la 407 ETR obtuvo unos resultados excelentes entre enero y septiembre, con un crecimiento del EBITDA1 de doble dígito, a pesar de los pagos previstos por el llamado Schedule 22 en 2025.

El Consejo de la autopista 407 ETR anunció recientemente un dividendo adicional de 1.050 millones de dólares canadienses que se abonará en el cuarto trimestre del año. Así, el dividendo total aprobado asciende a 1.500 millones de dólares canadienses

La cartera de pedidos de la división de Construcción alcanzó los 17.168 millones de euros, manteniéndose cerca de máximos históricos, y logrando un margen EBIT1 del 3,7%. Norteamérica representó el 47%, Polonia el 22% y España el 15% del total de la cartera de pedidos. En la división de Aeropuertos, el proyecto de la NTO continúa avanzando y el equipo está centrado en que la terminal esté lista para operar el próximo año. A fecha de 28 de octubre de 2025, la NTO ha alcanzado 21 acuerdos con compañías aéreas, de los que 14 son contratos en firme y siete declaraciones de intención.