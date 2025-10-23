El Ibex 35 abre con una ligera subida del 0,1%

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este jueves con una ligera subida del 0,09%, lo que ha llevado al selectivo madrileño a mantener la cota psicológica de los 15.700 enteros y a situarse en los 15.781,6 puntos hacia las 9.00 horas, en una jornada en la que el petróleo cobra protagonismo, dado que los precios registran subidas superiores al 3% después de las sanciones impuestas por Estados Unidos a Rusia.

Asimismo, los inversores centran su atención en Bankinter, después de que la entidad haya presentado sus resultados correspondientes a los nueve primeros meses del año, periodo en el que obtuvo un beneficio neto de 812 millones de euros, un 11% más que en el mismo tramo de 2024. Tras la publicación de sus cuentas, las acciones del banco registraban una caída del 6% en la apertura de la sesión bursátil.

Respecto al plano internacional, la Administración de Donald Trump ha impuesto un paquete de sanciones contra las principales empresas petroleras rusas, alegando "falta de compromiso" por parte de Moscú con las negociaciones para un acuerdo de paz, en medio del estancamiento de las conversaciones para poner fin a la invasión rusa de Ucrania. Además, la ley de financiación que permitiría la reapertura del Gobierno de Estados Unidos no ha alcanzado, por duodécima vez, los apoyos necesarios para su aprobación en el Senado, ante la oposición de la mayor parte del bloque demócrata, que persigue una prórroga de subsidios de atención médica para permitir terminar con un cierre gubernamental que ya supera las tres semanas de duración y es el segundo más largo de la historia del país.

En los primeros compases de la sesión, las mayores subidas del Ibex 35 correspondían a Repsol (+2,5%), ArcelorMittal (+2%) e IAG (+1,9%), mientras que en el lado contrario destacaban las caídas de Bankinter, con un descenso del 5,9%, y Redeia, que bajaba un 1,6%.

Las principales Bolsas europeas abrían la jornada bursátil de hoy en 'verde'. En concreto, Londres, Milán y París subían un 0,3%, en cada caso, mientras que Francfort ascendía un 0,2%.

El precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, crecía un 3,2% en la apertura de los mercados europeos y se situaba en los 64,57 dólares, mientras que en su cotización West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, subía un 3,3%, hasta los 60,42 dólares. En el mercado de las divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1596 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono a 10 años bajaba hasta el 3,101%.