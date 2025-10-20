Hacienda controlará todos los Bizum de autónomos y empresas desde 2026

Desde el 1 de enero de 2026, la Agencia Tributaria podrá consultar todas las operaciones realizadas mediante Bizum por empresas y trabajadores autónomos, sin importar la cantidad. Así lo establece el Real Decreto 253/2025, publicado el pasado 2 de abril en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que refuerza las obligaciones de las entidades financieras y amplía el alcance del control fiscal sobre las transacciones electrónicas.

Hasta ahora, los bancos solo tenían que informar a Hacienda de los movimientos que superaran los 10.000 euros, salvo en los casos en los que existiera una investigación abierta. Con la nueva norma, ese límite desaparece y las entidades estarán obligadas a comunicar todos los movimientos vinculados a actividades económicas, sin excepción.

El crecimiento del uso de Bizum como medio de pago en pequeños comercios, bares o restaurantes ha despertado el interés del Fisco. Solo en 2024 se realizaron más de 58 millones de operaciones, por un importe total superior a 3.100 millones de euros, con una media de apenas 53 euros. Estas cifras han llevado a Hacienda a considerar necesaria una supervisión más exhaustiva para evitar el fraude asociado a los pagos digitales.

Uno de los aspectos más discutidos del decreto es que obliga a reportar incluso los bizums de importes mínimos, lo que ha generado críticas por la posible desproporción de la medida. La Agencia Tributaria defiende, sin embargo, que su objetivo es reforzar la transparencia y prevenir el uso de estas plataformas para ocultar ingresos no declarados.

Los autónomos, los más afectados

El colectivo de autónomos será probablemente el más impactado por esta modificación. Muchos utilizan una única cuenta para su actividad profesional y sus gastos personales, lo que complica la identificación del origen y destino de cada transferencia. Diferenciar si un pago responde a un trabajo facturado o a un simple reembolso entre conocidos podría derivar en errores o reclamaciones fiscales injustificadas.

Además, la normativa endurece la frecuencia con la que los bancos deberán informar: los reportes pasarán a ser mensuales, en lugar de anuales, lo que permitirá a Hacienda un control más inmediato sobre las operaciones.

El nuevo marco legal no se centra únicamente en Bizum. A partir de 2026, la obligación de comunicar movimientos se extenderá también a pagos con tarjetas de crédito o débito, cargos, abonos y retiradas de efectivo en cajeros. Asimismo, la medida alcanzará a entidades extranjeras que operen en España y a plataformas de dinero electrónico y servicios de pago digital.