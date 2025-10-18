El Gobierno lo confirma: los autónomos que podrán jubilarse antes gracias a este decreto

El Ejecutivo aprobó en mayo el Real Decreto 402/2025, que regula el procedimiento para reconocer a determinados colectivos el derecho a anticipar la jubilación por penosidad, peligrosidad o toxicidad del trabajo, como el caso de la reciente incorporación de los bomberos forestales a este grupo. Aunque se está empezando a hablar de una "prejubilación de autónomos", la medida no es general, sino que dependerá de los sectores que logren la acreditación oficial. En paralelo, el Ministerio de Transportes mantiene en 2025 su línea de ayudas al abandono de la actividad para transportistas autónomos, dotada con 9,6 millones de euros.

El Gobierno ha puesto en marcha un nuevo marco legal para acercar la jubilación anticipada a trabajadores y autónomos que desarrollan actividades penosas, tóxicas o peligrosas.

El Real Decreto 402/2025, publicado en el Boletín Oficial del Estado el pasado 28 de mayo, establece un procedimiento para que los ministerios competentes —en coordinación con la Seguridad Social— puedan reconocer coeficientes reductores de edad de jubilación a determinados colectivos.

Según el propio anuncio del Gobierno en mayo, la norma facilita el acceso a la jubilación anticipada en ocupaciones especialmente duras, tanto del sector público como del privado, siempre que se demuestre un nivel elevado de riesgo o deterioro de la salud derivado de la actividad profesional. Para acreditar que se dan las circunstancias que justifican la aplicación de los coeficientes reductores, se ha establecido una fórmula a partir de indicadores objetivos: la incidencia de la incapacidad temporal, los fallecimientos e incapacidades permanentes y la duración media de esos procesos.

Esto abre la puerta a que ciertos autónomos —por ejemplo, transportistas, buzos, trabajadores del mar o mineros por cuenta propia— puedan solicitar en el futuro una reducción de su edad de retiro. Sin embargo, el decreto no concede de forma automática el derecho a prejubilarse: cada colectivo deberá iniciar un expediente y justificar las condiciones de penosidad.

Ayudas específicas para transportistas autónomos

Paralelamente, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible mantiene activa en 2025 su tradicional convocatoria de ayudas al abandono de la actividad, dirigida a transportistas autónomos de edad avanzada o con problemas de salud.

Esta línea, dotada con unos 9,6 millones de euros, permite que los beneficiarios reciban una compensación económica al cesar su actividad profesional antes de la edad de jubilación ordinaria. Según el ministerio, el objetivo es "favorecer el relevo generacional y mejorar la seguridad vial".

Estas ayudas, que algunos medios han descrito como una "prejubilación subvencionada", se limitan al sector del transporte por carretera y no se aplican a otros tipos de autónomos.

Qué implica el nuevo marco

Con estas dos medidas —el decreto de coeficientes reductores y las ayudas al abandono— el Gobierno refuerza el proceso de jubilación flexible y adaptada a las condiciones de trabajo.

Desde el Ministerio de Inclusión recuerdan que España ya permite jubilarse antes a colectivos como bomberos, policías locales o trabajadores del carbón, y que el nuevo procedimiento pretende "actualizar y extender" ese derecho a ocupaciones que lo justifiquen.

Los autónomos interesados deberán esperar a que se aprueben los desarrollos reglamentarios y se determinen los sectores concretos que podrán acogerse.

En resumen, el Gobierno no ha aprobado una prejubilación general para los autónomos, pero sí ha abierto el camino para que algunos colectivos con trabajos especialmente duros puedan retirarse antes de los 65 años. Mientras tanto, los transportistas autónomos seguirán siendo los únicos con una ayuda económica directa para dejar la actividad en 2025.