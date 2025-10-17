Andreas Roxe, fundador y CEO de The Nordic Projekt : «La acogida de las lentillas OpticVue en farmacias está siendo muy positiva»

The Nordic Projekt es el referente en cuidado visual en farmacias del sur de Europa. Con raíces suecas y sede en Elche, está presente en más de 10.000 puntos de venta, haciendo accesibles soluciones visuales de alta calidad. Su objetivo es claro: cuidar la vista de sus clientes con innovación, diseño y tecnología. Sus marcas Nordic Vision, Perspektiv, Matters y Lektor combinan estilo, confort y eficacia, reflejando un compromiso constante con la salud visual y con productos pensados para la vida real. A esta apuesta se suma ahora OpticVue, las primeras lentillas de venta directa en farmacias, con una acogida que está superando expectativas.

-The Nordic Projekt es hoy el grupo líder en cuidado visual en farmacias del sur de Europa. ¿Cómo resumiríais vuestra trayectoria hasta llegar a esta posición de referencia?

-Hemos recorrido un camino propio basado en la innovación constante y la cercanía al consumidor. Desde revolucionar la venta de presbicia con nuestro sistema 360º en 2015 hasta ser pioneros en gafas con filtro de luz azul, cada paso ha estado orientado a ofrecer soluciones prácticas y confiables en el canal farmacia. Esta combinación de innovación, diseño y accesibilidad nos ha permitido consolidarnos como referencia y líderes de mercado.

-En 2015 revolucionasteis la venta de presbicia en farmacia con vuestro sistema 360º. ¿Qué supuso esa innovación para el sector y para el consumidor?

-El sistema 360º cambió las reglas del juego: permitió ofrecer soluciones, hasta entonces inexistentes, para la venta de presbicia en autoservicio. Un expositor patentado de autoservicio en la farmacia incrementó las ventas en un 43%. Para el consumidor, significó comodidad, confianza y acceso rápido a productos de calidad. Para el sector farmacéutico, representó un antes y un después, pues eliminaba las desventajas que tenía la venta de este tipo de producto: dedicación excesiva de tiempo, tanto en la atención al cliente como en su proceso de control de producto y reabastecimiento. Una vez más, demostramos cómo la innovación puede transformar la experiencia de compra en farmacias, tanto para el farmacéutico como para el cliente.

Lentillas OpticVue. / OpticVue

"La venta de lentes en farmacias está permitida como reposiciones, con la misma calidad de fabricantes líderes que abastecen a la mayoría de ópticas. Cada día, una media de 10 farmacias nos contactan para incorporar esta categoría, con ventas sostenidas y usuarios que repiten satisfechos"

-También fuisteis pioneros en gafas con filtro de luz azul, que hoy son las de mayor absorción del mercado. ¿Cómo habéis integrado innovación y diseño en vuestros productos?

-Nuestra apuesta ha sido siempre unir nuevas tecnologías, funcionalidad y estética. Fuimos pioneros en lanzar gafas con filtro de luz azul que no solo protegen la visión frente a pantallas, sino que también incorporan diseño moderno y comodidad, reflejando nuestra filosofía de productos innovadores que el consumidor quiera usar a diario. Actualmente nuestras gafas son las que mayor capacidad de absorción tienen del mercado.

-Ahora dais un paso disruptivo con OpticVue, la primera marca de lentes de contacto de venta en farmacias. ¿Qué impacto esperáis que tenga esta novedad en el sector y en el consumidor?

-Con OpticVue buscamos hacer accesibles las lentes de contacto, ofreciendo a los consumidores la posibilidad de adquirirlas de manera segura y fiable directamente en la farmacia. El lanzamiento ha tenido un gran impacto en el sector. La acogida de la farmacia está siendo muy positiva, superando nuestras expectativas; incluso hay ópticas interesadas gracias a la calidad del producto. Cada día, una media de 10 farmacias nos contactan para incorporar esta categoría, y las ventas crecen de manera sostenida con usuarios que repiten, satisfechos con la comodidad, la accesibilidad y la seguridad del producto.

-El lanzamiento de lentillas en farmacias ha generado ciertas reacciones en una pequeña parte del sector óptico. ¿Cómo las valora?

-Cada innovación disruptiva genera movimientos, es algo natural cuando se abre una nueva categoría. Lo importante es que todo lo hacemos con total garantía legal: las farmacias pueden dispensar lentillas en formato reposición, y los productos son exactamente los mismos que se encuentran en ópticas, procedentes de los fabricantes líderes del mercado. La diferencia es que el consumidor ahora gana en accesibilidad, horarios y cercanía gracias al farmacéutico, un profesional sanitario de máxima confianza. La acogida ha sido excelente: cada día más farmacias se suman al proyecto, y quienes las prueban destacan su comodidad y eficacia, y continúan confiando en el producto. Nuestro objetivo no es sustituir a nadie, sino ampliar opciones y acercar la salud ocular a más personas.

-La farmacia aporta cercanía, confianza y accesibilidad. ¿Por qué es este el canal idóneo para democratizar el uso de las lentes de contacto?

-Las farmacias son el entorno perfecto para acercar soluciones ópticas al público. Están presentes en la vida cotidiana, generan confianza y garantizan un acceso seguro a productos de calidad. En este contexto, OpticVue demuestra que es posible democratizar las lentes de contacto sin comprometer la seguridad ni la calidad, sino todo lo contrario: sumando comodidad, horarios amplios y proximidad al consumidor.

-Con más de 10.000 puntos de venta en el sur de Europa y una clara vocación internacional, ¿cuáles son vuestros próximos retos y objetivos de crecimiento?

-Nuestro foco está en seguir creciendo internacionalmente, consolidando nuestra presencia en nuevas regiones y ampliando nuestra red de farmacias colaboradoras. A la vez, queremos seguir innovando en productos de salud visual, manteniendo la combinación de accesibilidad, calidad e innovación que nos caracteriza.