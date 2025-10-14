Los aranceles de Trump dejan sin chatarra a las fábricas de aluminio españolas

Las fábricas de aluminio europeas se están quedando sin chatarra para reciclar. Todo un problema si se tiene en cuenta que las latas y el resto de piezas que desechan los consumidores se han convertido ya en la principal materia prima del sector, tanto por su menor coste, como por las nuevas exigencias medioambientales, que obligan a reducir la huella de carbono de este tipo de industria.

El problema empezó hace unos años con las compras masivas de este material por parte de los productores asiáticos, para reducir así el consumo de energía -el reciclaje de chatarra de aluminio supone un gasto un 95 % inferior al necesario para producir aluminio primario- y cumplir con las normativas europeas en los productos fabricados posteriormente con ese aluminio.

Sin embargo, la situación se ha agravado con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y su política de aranceles. Unos gravámenes que afectan a los productos terminados o las piezas fabricadas con este metal, pero del que está exenta la chatarra.

El resultado es que la industria norteamericana está elevando sus compras de chatarra para compensar el encarecimiento que ha sufrido este metal en el país como consecuencia de los aranceles, con repercusión en el mercado mundial. "El precio se ha encarecido un 10%, que es justo el margen que tenemos para que sea rentable. Pero, sobre todo, el problema es que no hay chatarra en el mercado para comprar, lo que nos ha obligado a aumentar las compras de aluminio primario", apunta Javier Macicior, el CEO de Aludium, la actual propietaria de las antiguas fábricas de Alcoa en Alicante, Amorebieta (Vizcaya) y Castelsarrassin (Francia).

Inversiones

En los últimos años, la compañía ha invertido una cantidad notable, primero para recuperar la fundición en las instalaciones alicantinas, y, posteriormente, para poner en marcha unos nuevos hornos capaces de tratar chatarra "sucia", es decir, para reciclar latas o tapones lacados o con tratamientos especiales. Unas instalaciones que este lunes ha inaugurado oficialmente el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón -aunque en realidad llevan ya en marcha varios meses-, y que han supuesto una inversión de más de 11 millones de euros, según ha explicado el director de la fábrica, Alfredo Callejón.

Otro momento de la visita a la fábrica de Aludium en Alicante. / INFORMACIÓN

Gracias a esta apuesta, las instalaciones de Aludium en Alicante han duplicado la producción de su propia materia prima de 20.000 a 40.000 toneladas anuales, lo que ha permitido que hasta un 78% de las bobinas y planchas de aluminio que salen del recinto sean de material reciclado.

En buena media, la firma logra la chatarra necesaria gracias a los acuerdos que mantiene con sus clientes, que les devuelven los envases usados para su fundición y posterior reutilización. No obstante, también compra un porcentaje importante en el mercado y es ahí donde ahora empiezan a toparse con problemas de falta de suministros.

"Es más grave de lo que parece, porque Europa está vendiendo materia prima barata a otras partes del mundo, para comprar luego productos elaborados de mayor valor añadido que se han fabricado con ese material", explica Macicior, que reclama a la Unión Europea la imposición de cuotas o algún sistema que permite que los fabricantes del continente puedan disponer de la chatarra que necesitan.

Casi al 100%

Por otro lado, Macicior señala que, tras la caída de demanda que siguió a la crisis inflacionaria provocada por la guerra de Ucrania, los pedidos ya se han recuperado y la fábrica de Alicante se encuentra ya cercana al 100 % de su capacidad. Esta factoría, que funciona en cadena con las otras dos del grupo, está especializada en los productos de mayor valor añadido que produce la empresa, como las planchas para luminarias, los tapones para botellas o los envases para cosméticos y también para latas de conserva.

La falta de espacio en el recinto de Agua Amarga ha provocado que la firma haya derivado a Amorebieta parte de la producción de aquellas líneas de menor valor añadido, para abrir nuevos huecos a las especialidades más elaboradas. Por ejemplo, la compañía anunciaba a su plantilla hace solo unos meses una inversión de 4,6 millones para introducir nueva maquinaria con la que ampliar la producción de latas de conserva.

El CEO de Aludium, Javier Macicior, durante su intervención. / INFORMACIÓN

De acuerdo con las últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil, Aludium cerró el pasado ejercicio con una facturación de 448,8 millones de euros, 17 millones más que en el ejercicio anterior, aunque no logró esquivar las pérdidas, que alcanzaron los 17,8 millones.

En este sentido, la firma, propiedad de la norteamericana Jupiter Aluminium desde 2023, ya está analizando una posible ampliación de la actual factoría a medio plazo, aunque todavía no hay nada decidido, según apuntan sus responsables.