Promociones de los bancos para captar clientes: por qué deberías leer la letra pequeña

En los últimos años, la competencia entre bancos por atraer nuevos clientes se ha intensificado, y una de las estrategias más populares ha sido ofrecer dinero en efectivo o regalos a quienes elijan su opción o cambien su nómina de entidad. Estas promociones pueden resultar atractivas a primera vista, pero los expertos en la materia recomiendan leer la letra pequeña antes de tomar una decisión, ya que no todo es tan ventajoso como parece.

Actualmente, muchas entidades financieras en España ofrecen entre 100 y 600 euros en efectivo por llevar la nómina a su banco o abrir una cuenta con determinadas condiciones. En otros casos, los incentivos pueden ser tarjetas regalo, televisores o bonificaciones por ahorro.

Sin embargo, detrás de estas ofertas hay requisitos y compromisos que el consumidor debe tener muy claros: mantener la domiciliación durante un tiempo mínimo (a menudo entre 12 y 24 meses), ingresar una cantidad mensual específica o contratar productos adicionales como seguros o tarjetas de crédito.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), entre otras, ha alertado de que muchas de estas promociones pueden acabar siendo 'trampas' si no se cumplen todas las condiciones exigidas. En caso de incumplimiento —por ejemplo, si se cancela la cuenta antes del plazo o se deja de domiciliar la nómina— el banco puede reclamar el dinero entregado o aplicar penalizaciones, algo que no todos los clientes conocen. Además, estos incentivos se consideran rendimientos del capital mobiliario y, por tanto, están sujetos a tributación en el IRPF, lo que significa que Hacienda también se queda una parte.

Por ello, los expertos recomiendan a los consumidores comparar las ofertas y, sobre todo, calcular si el beneficio económico compensa las posibles comisiones o permanencias. En muchos casos, un banco con mejores condiciones a largo plazo —como menos comisiones o mayor rentabilidad en las cuentas— puede resultar más ventajoso que uno que ofrece un pago inicial llamativo.