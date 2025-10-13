Gonzalo Bernardos advierte sobre el futuro de las pensiones en España: "Ahora son muy generosas"

El sistema de jubilaciones en España atraviesa un momento clave, marcado por el envejecimiento de la población y la incorporación masiva de los llamados baby boomers al retiro. Cada año aumenta el número de personas que acceden a una pensión contributiva, lo que ejerce una presión creciente sobre la sostenibilidad del sistema público.

Según los últimos datos de la Seguridad Social, más de diez millones de ciudadanos reciben ya algún tipo de pensión, y el gasto mensual alcanza cifras récord. El Gobierno insiste en que el equilibrio financiero se mantendrá gracias al aumento de las cotizaciones y a las reformas aplicadas en los últimos años, aunque los expertos piden prudencia.

Al mismo tiempo, el debate sobre la edad de jubilación sigue abierto. Aunque la normativa actual fija los 67 años como referencia para quienes no alcanzan el periodo completo de cotización, muchos trabajadores optan por retirarse antes, con la consiguiente penalización económica. Otros, en cambio, prolongan su vida laboral para mejorar su pensión o por necesidad.

Sin embargo, hay un aspecto común en el que coinciden varios especialistas en la materia, como es el caso del economista Gonzalo Bernardos: "En España las jubilaciones son muy generosas". Según explica, "la esperanza de vida de una persona media a los 65 años son 20,2 años. En el mejor de los casos, lo que ha pagado son 12, por tanto la Administración le regala ocho años", añade.

Cuánto cobra un jubilado

En esta línea, el economista subraya que. en nuestro país, los jubilados cobran más de lo que lo hacen sus homólogos alemanes; en cambio, los trabajadores bastante menos. ¿Por qué? "Porque en España, en términos netos, un jubilado promedio cobra el 83,5% de su último salario, en Alemania un poco más del 50%", sostiene.

Por ello, Bernardos se muestra contundente ante el escenario futuro: "Las pensiones son tan generosas que difícilmente las condiciones actuales se mantendrán". En este sentido, subraya que, en algún momento, "habrá una gran reforma y no una fake como hizo el ministro Escrivá. Y pueden pasar tres cosas: que los que actualmente están trabajando paguen más en materia de cotizaciones; que bajen las pensiones; que los actuales trabajadores se jubilen más tarde".

Bernardos pone como ejemplo a Dinamarca, donde ya está previsto que la jubilación sea a los 70 años.