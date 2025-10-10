Las acciones del Sabadell son las más negociadas en bolsa en el último día para aceptar la opa del BBVA

Las acciones del Sabadell son las más negociadas en la bolsa española en las horas previas a que en la medianoche de este viernes al sábado se cierre el periodo de aceptación para que los accionistas de la entidad catalana decididos a hacerlo puedan aceptar la oferta de compra (opa) del BBVA. Los títulos del banco son los más comprados y vendidos del Ibex 35 a media sesión, con más de 9 millones de operaciones, en línea con el gran movimiento que registró también este jueves (20,3 millones de operaciones). Dadas las horas que quedan hasta que cierre la sesión a las 17:30, parece más que probable que la negociación supere la media de los últimos 65 días (14,5 millones de operaciones) y los últimos 20 (16,3 millones de operaciones).

En cualquier caso, es muy improbable que estos movimientos tengan un impacto relevante en el resultado de la opa, salvo que este sea muy, muy ajustado. Así, el banco vale en bolsa a día de hoy unos 16.100 millones de euros y el importe efectivo negociado este viernes ronda los 30 millones de euros, en torno a un 0,18% del total. De hecho, el capital diario negociado promedio de las acciones del banco catalán está al rededor del 0,32%. Lo que sí revela es que hay inversores especuladores a corto plazo que a última hora están fijando posiciones, bien sea a favor o en contra de la operación.

Las acciones del Sabadell están cayendo en torno a un 1% a media sesión, hasta los 3,221 euros, lo que indica que hay más órdenes de venta que de compra. Las del BBVA, por su parte, desciende un 0,4%, hasta los 16 euros. Dada la ecuación de canje de acciones propuesta por la entidad de origen vasco (una acción propia de nueva emisión por cada 4,8376 títulos de la entidad vallesana), la opa valora actualmente las acciones del Sabadell a 3,307 euros, lo que implica una prima sobre su cotización del 2,6%.

La batalla entre los dos bancos se está jugando hasta el último momento. El BBVA ha anunciado que mantendrá abiertas unas 60 oficinas hasta las 21 horas y tendrá habilitado un teléfono hasta medianoche para los interesados en aceptar la oferta. Su presidente, Carlos Torres, ha insistido en que está "plenamente convencido" de que superará el 50% del Sabadell y en que "no tiene ningún sentido esperar para segunda oferta" porque solo la lanzaría si es al mismo precio que la primera. Su homólogo de la entidad catalana, Josep Oliu, ha afirmado que el pronóstico de Torres "no se lo cree ni él" y ha instado a sus accionistas a "tirar a la papelera" el documento de aceptación.

Próximo viernes

Aunque esta noche se cierra el plazo, el resultado oficial de la opa no se conocerá previsiblemente hasta el viernes de la semana que viene. Así lo aclaró este miércoles la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), hastiada de las "informaciones contradictorias" lanzadas por los dos bancos. Pero está por ver si el anuncio del grado de aceptación que habrá tenido la oferta marcará un punto final a favor de los intereses de las cúpulas de una u otra entidad o será un punto y seguido en espera de una segunda opa, cuyo desarrollo podría demorarse unos meses más.

El BBVA habrá triunfado si, como dice estar convencido de lograr, obtiene el apoyo de más del 50% de los derechos de voto del Sabadell (su capital social menos los títulos propios que el banco catalán tiene en autocartera). Si se queda por debajo del 30%, como afirma el Sabadell que es más probable, habrá fracasado. Y por segunda vez en un lustro, después de ofrecer a finales de 2020 un precio para una fusión amistosa que el consejo de la entidad catalana consideró inaceptable. La gran duda es qué sucederá si el grado de aceptación se sitúa entre el 50% y el 30%.

En ese último escenario, el BBVA puede darse por vencido, pero también tiene la opción legal de bajar el umbral mínimo de aceptación con el que se conformaría del 50% al 30%. Eso sí, ello le obligaría a lanzar una segunda opa por el resto del capital en el plazo de un mes y en efectivo a, como mínimo, lo que la ley de opas califica un "precio equitativo". La batalla dialéctica entre los dos bancos se ha centrado en los últimos días en cómo se calcularía dicho precio, un cruce de afirmaciones que la CNMV ha descalificado como "mera especulación".

Segunda opa

Con el objetivo de incentivar a los accionistas del Sabadell a acudir a la oferta actual, el BBVA afirma que solo lanzaría una "improbable" segunda opa si es al mismo precio que la primera, con lo que "no tiene sentido esperar". Por contra, la entidad catalana alienta la idea de que la segunda opa podría ser más atractiva para tratar de que la actual fracase: no llegue al 30%, o se quede más cerca del 30% que del 50% y ello obligue al BBVA a echarse atrás por el alto coste económico de una segunda oferta y su potencial impacto en su cotización bursátil. Si pese a ello el banco de origen vasco diese el paso, implicaría que es el máximo accionista del Sabadell con gran diferencia y, por tanto, tendría previsiblemente su control.

La ley de opas es interpretable y un tanto confusa, lo que ha dado pie a los dos bancos a defender lecturas antagónicas, además de provocar un consenso creciente sobre la necesidad de reformarla. Las entidades han tratado de presionar a la CNMV para que aclarase cómo se calcularía el precio equitativo, pero el supervisor se ha resistido hasta el final por entender que pronunciarse sobre un escenario hipotético podría favorecer a uno u otro contendiente. Lo que sí ha despejado es que el criterio para fijar dicho precio lo desvelaría también el próximo viernes, caso de que la primera opa quede entre el 30% y el 50%, y que ese mismo día el BBVA tendría que anunciar si la lanza o no una segunda oferta.