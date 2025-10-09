Tu nómina bajará desde 2026 para reforzar la hucha de las pensiones

Las nóminas de millones de trabajadores en España incorporarán, a partir del 1 de enero de 2026, una nueva deducción obligatoria. Se trata del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), un recargo destinado a reforzar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, más conocido como la hucha de las pensiones.

Esta medida, ya recogida en el Boletín Oficial del Estado (BOE) desde 2023, afecta tanto a trabajadores como a empresas, que compartirán el coste de este incremento en las cotizaciones. El MEI se implantó en 2023 con un recargo del 0,6%, pero su cuantía aumentará al 0,9% en 2026, lo que reducirá ligeramente el salario neto mensual.

Según las estimaciones, un empleado que cotice por la base máxima prevista para 2026 podría perder alrededor de 94,77 euros al año, mientras que quienes tengan una base media de unos 28.000 euros anuales verán una reducción cercana a los 42 euros. Aunque el importe no es elevado, conviene recordar que no genera derechos adicionales de pensión, ya que la recaudación se destina exclusivamente al Fondo de Reserva.

¿Por qué se aplica este recargo?

El Gobierno defiende el MEI como una especie de 'válvula de seguridad' del sistema de pensiones. Su objetivo es equilibrar el impacto del envejecimiento de la población y evitar que las generaciones más jóvenes soporten solas el incremento del gasto en jubilaciones previsto para los próximos años.

El dinero recaudado se ingresará directamente en la hucha de las pensiones, que ha recuperado parte de los fondos perdidos durante la pasada década. Según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el Fondo alcanzó en 2024 más de 9.000 millones de euros, su nivel más alto en diez años.

Cómo afectará a las nóminas

El nuevo descuento se aplicará automáticamente. Las empresas lo calcularán junto con el resto de cotizaciones sociales, y aparecerá reflejado en la nómina bajo el concepto “contingencias comunes - MEI”.

En la práctica, la reducción mensual será pequeña: entre 1,8 y 3,7 euros, según el nivel salarial del trabajador.

Críticas y peticiones de revisión

Algunas organizaciones empresariales y sindicatos han mostrado su preocupación porque esta medida reduce el salario neto sin mejorar la futura pensión. En un contexto de precios elevados, temen que contribuya a la sensación de pérdida de poder adquisitivo.

Por su parte, varios economistas —entre ellos los del Consejo General de Economistas— han reclamado que el MEI se revise periódicamente para evitar que afecte de forma desproporcionada a quienes tienen ingresos medios o bajos.