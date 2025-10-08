Transferencias familiares: cuánto dinero puedes pasar antes de que suene la alarma en Hacienda

En los últimos años, la transparencia financiera y el control sobre el movimiento de dinero entre particulares se han convertido en prioridades para las autoridades fiscales. La digitalización de los pagos y la trazabilidad bancaria han hecho que cualquier ingreso quede registrado. Por ello, las donaciones entre familiares —un gesto habitual en muchas familias— están cada vez más vigiladas por Hacienda, que busca evitar el fraude y el blanqueo de capitales.

Toda entrega de dinero a un familiar sin contraprestación económica es considerada una donación y puede tributar en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD), que es competencia de las comunidades autónomas. Además, la Ley 10/2010 (de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo) obliga a las entidades financieras a monitorear los movimientos bancarios y notificar los que no encajen con el perfil habitual del cliente.

Límites que Hacienda vigila

La normativa fija que las transferencias bancarias de 10.000 euros o más deben declararse obligatoriament e, especialmente cuando se trata de movimientos entre España y el extranjero.

e, especialmente cuando se trata de movimientos entre España y el extranjero. Por otro lado, se considera que las operaciones que superen los 6.000 euros serán objeto de análisis automático por parte de la Agencia Tributaria.

Por tanto, aunque no hay un límite legal exacto que exima de declarar una donación de forma universal, estos umbrales operativos sirven como referencia para cuando Hacienda actúa.

Cuándo salta la alerta fiscal

La alerta se activa cuando una entidad bancaria informa a Hacienda de una operación que supera los 6.000 euros o cuando llega al umbral censurable de los 10.000 euros para movimientos obligatoriamente declarables. También pueden estudiarse transferencias de importes menores si el patrón sugiere fragmentación o repetición para intentar evadir los límites de aviso.

El objetivo principal del control es detectar posibles casos de fraude fiscal, blanqueo de capitales o ingresos no declarados. Con estas medidas, Hacienda busca garantizar que las donaciones se realicen de forma transparente, que quien aporte fondos pueda justificar su origen y que los beneficiarios tributen cuando corresponde.

Sanciones por ocultar una donación

Si la Agencia Tributaria detecta una donación no declarada, puede exigir el pago de los impuestos correspondientes, además de imponer sanciones desde 600 euros hasta el 50 % del importe no declarado. En casos de especial gravedad, estas sanciones pueden ser superiores.

También podría imponerse una amonestación pública o privada dependiendo de la infracción cometida.

La declaración del Impuesto sobre Donaciones es obligatoria siempre que exista una entrega de dinero sin contraprestación económica, especialmente si la cantidad es elevada o si hay una transferencia entre familiares directos. También lo es si el dinero procede de una herencia anticipada o si se formaliza la donación ante notario. En esos casos, es imprescindible presentar el modelo 651 y conservar el justificante de pago para evitar futuros problemas con la Agencia Tributaria.