Energía
Red Eléctrica pide medidas "urgentes" a la CNMC ante el riesgo de un nuevo apagón
El operador del sistema eléctrico registra en las últimas dos semanas "variaciones bruscas de tensión" en el sistema eléctrico peninsular español
Red Eléctrica ha solicitado de forma urgente cambios en los procedimientos de operación del sistema eléctrico al detectar riesgo de un nuevo apagón. “El operador del sistema pone de manifiesto en su escrito la observancia en las últimas dos semanas de variaciones bruscas de tensión en el sistema eléctrico peninsular español, tales que pueden tener impacto en la seguridad del suministro si no son implementados los cambios propuestos”, explica la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en un comunicado difundido esta tarde.
Suscríbete para seguir leyendo
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Una fallecida y una herida grave en dos supuestos ataques machistas en es Pujols
- El nuevo fast ferry de Baleària, innovación al servicio del pasajero y del planeta
- Del 'closing' a la nueva temporada: ROTO se convierte en el epicentro del otoño en Ibiza
- Este restaurante de Ibiza reúne gastronomía, naturaleza y sostenibilidad y aún está abierto
- Emoción en Formentera: un agente pide matrimonio a su pareja durante la Diada de la Policia Local
- Estos son todos los radares de velocidad en Ibiza en 2025
- Inundaciones en Ibiza: «Hemos pasado unos días de infierno
- Estos son los tres nuevos radares de la DGT en Ibiza