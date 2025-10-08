Red Eléctrica pide medidas "urgentes" a la CNMC ante el riesgo de un nuevo apagón

Red Eléctrica ha solicitado de forma urgente cambios en los procedimientos de operación del sistema eléctrico al detectar riesgo de un nuevo apagón. “El operador del sistema pone de manifiesto en su escrito la observancia en las últimas dos semanas de variaciones bruscas de tensión en el sistema eléctrico peninsular español, tales que pueden tener impacto en la seguridad del suministro si no son implementados los cambios propuestos”, explica la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en un comunicado difundido esta tarde.