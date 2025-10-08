La CNMV comunicará el 17 de octubre el resultado de la opa BBVA-Sabadell y el precio de una posible segunda oferta

La posibilidad de una segunda oferta de compra (opa) del BBVA al Sabadell está marcando la recta final de la primera, cuyo plazo de aceptación para los accionistas de la entidad catalana vence en la medianoche del próximo viernes al sábado. El cruce de mensajes entre los dos bancos de los últimos días al respecto ha llevado este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a emitir un inusual comunicado, en el que si bien no aclara la cuestión en disputa entre las dos entidades (cómo se calcularía el precio de esa segunda oferta), sí ha querido aclarar cuándo se despejaría la cuestión: el próximo viernes 17 de octubre, una semana después de que se cierre el plazo de aceptación.

La base de la disputa es que si la primera opa obtiene una aceptación superior el 30% del capital social del Sabadell pero no llega al 50%, el BBVA tiene la opción legal de bajar el umbral mínimo de aceptación con el que se conformaría del 50% al 30%. Pero ello le obligaría a lanzar una segunda opa por el resto del capital en el plazo de un mes y en efectivo a lo que la ley de opas califica como un "precio equitativo". La base de la batalla dialéctica entre los dos bancos es cómo se calcularía ese precio equitativo.

"Una de las eventuales consecuencias de los resultados de la opa actualmente en periodo de aceptación sería la posibilidad de que el BBVA tuviera que formular una opa obligatoria de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1066/2007 sobre el régimen de ofertas públicas de adquisición de valores. En caso de darse esta circunstancia, la CNMV daría a conocer los criterios para la determinación del precio equitativo, por debajo del cual no se podría situar el precio fijado por el oferente. En consecuencia, cualquier afirmación sobre la determinación del precio equitativo que se traslade al mercado antes de que la CNMV dé a conocer esos criterios debe de ser considerada como mera especulación", ha advertido el organismo supervisor.