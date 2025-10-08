Baleares se sitúa entre las comunidades con mayor incremento en el número de hipotecas

Baleares se situó entre las comunidades con mayor incremento en el número de hipotecas, con un espectacular 50,2% en el conjunto de inmuebles y un 53,6% en hipotecas de vivienda, según el avance de los datos provisionales de la Estadística Registral Inmobiliaria correspondiente al mes de agosto de 2025 del Colegio de Registradores de España.

Esta cifra sólo es superada por Cantabria (56,9%). En el otro extremo, solo tres comunidades registraron descensos en hipotecas totales: Canarias (-6,3%), Andalucía (-4,3%) y Asturias (-0,1%).

Pero el dato más interesante de la Estadística Registral Inmobiliaria correspondiente al mes de agosto de 2025 es que refleja un descenso en las compraventas de vivienda y, en contraste, un nuevo incremento en la constitución de hipotecas, como sucede en el archipiélago balear.

Según el informe, durante agosto se registraron más de 91.500 compraventas de inmuebles en todo el país, lo que supone una caída del 1,5% respecto al mismo mes de 2024. De ellas, 47.800 correspondieron a compraventas de vivienda, con un descenso más acusado del 3,5%, rompiendo así la tendencia al alza mantenida desde junio de 2024.

Los registradores matizan que agosto no suele ser un mes representativo para anticipar la evolución del mercado a corto plazo, dado el carácter vacacional del periodo, aunque reconocen que el dato marca una ligera desaceleración tras varios meses de crecimiento continuado.

Andalucía, Cataluña y Valencia lideran las operaciones

En términos absolutos, Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana lideraron el número total de compraventas, superando las 13.000 operaciones, con Andalucía a la cabeza con más de 17.200. Si se atiende solo a compraventas de vivienda, estas mismas comunidades ocupan los primeros puestos, encabezadas también por Andalucía, con cerca de 9.400 transacciones.

Por comunidades, La Rioja (28,8%), Ceuta (23,9%) y Navarra (17,7%) registraron los mayores incrementos en compraventas totales, mientras que Melilla (-26,3%), Canarias (-21,8%) y Madrid (-7,7%) encabezaron los descensos. En el caso de las compraventas de vivienda, los aumentos más destacados se dieron en Ceuta (46,2%) y La Rioja (33,2%), y las caídas más marcadas en Canarias (-19,9%) y Melilla (-17%).

Anuncio de hipotecas en la fachada de un banco. / Manuel Bruque/Efe

Las hipotecas siguen creciendo

En contraste, el mercado hipotecario continúa mostrando un dinamismo sostenido. En agosto se constituyeron 43.601 hipotecas totales, un 11,5% más que en el mismo mes del año anterior. De ellas, 33.117 fueron hipotecas sobre vivienda, con un incremento del 7,8%.

El aumento de agosto supone 14 meses consecutivos de crecimiento en la concesión de hipotecas, confirmando la fortaleza del crédito hipotecario frente al ligero enfriamiento en las compraventas.

Una tendencia en revisión

Los registradores señalan que el mes de agosto ha supuesto una interrupción temporal de la tendencia alcista en compraventas que venía observándose desde mediados de 2024, aunque insisten en que habrá que esperar a los datos de septiembre para confirmar si se trata de un cambio de ciclo o de una simple fluctuación estacional.

Por su parte, el mercado hipotecario mantiene una senda claramente positiva, aunque con un ritmo de crecimiento más moderado que en la primera mitad del año, reflejando la adaptación del sector al nuevo contexto económico y financiero