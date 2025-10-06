La venta de viviendas de lujo de más de 2,5 millones crece un 23,5% en España

El mercado residencial de lujo en España atraviesa un momento de expansión. Según los últimos datos de la inmobiliaria Lucas Fox, integrada en el grupo Dils, las ventas de viviendas de más de 2,5 millones de euros aumentaron un 23,5% durante el primer semestre de 2025 en comparación con el mismo periodo del año anterior.

El dato confirma el auge del segmento de alto nivel, impulsado por la llegada de compradores internacionales y la creciente demanda de propiedades exclusivas, pese a la limitada oferta disponible.

Durante su participación en la cuarta edición de The District, el encuentro europeo de referencia del sector inmobiliario celebrado en Barcelona, la CEO de Lucas Fox Residential, Paloma Pérez Bravo, destacó el papel de España en el mercado europeo del lujo: “Nuestro país cuenta con precios competitivos a nivel internacional y un atractivo indiscutible: entorno, gastronomía, cultura y seguridad. El lujo ha evolucionado hacia algo más experiencial, centrado en el estilo de vida y la personalización”, afirmó.

Málaga, Mallorca y Madrid, a la cabeza del mercado

Según el informe, las provincias de Málaga, Mallorca, Madrid y Barcelona concentran la mayor parte de la oferta de vivienda de lujo del país. Estas propiedades destacan por su ubicación privilegiada, diseño exclusivo, amplitud y altos estándares de sostenibilidad, un factor cada vez más determinante en las decisiones de compra.

El estudio revela además que el 67% de los compradores pertenecen al mercado internacional, principalmente europeos, británicos, estadounidenses y latinoamericanos. En Mallorca, por ejemplo, predominan los compradores alemanes, mientras que en Madrid destacan los procedentes de México, Colombia o Argentina.

En cuanto a las tipologías de vivienda, el 62% son villas, el 24% áticos y el 14% apartamentos, con un claro predominio de propiedades amplias y de diseño. Además, un 52% de las compras corresponden a segundas residencias, mientras que el 38% se destinan a primera vivienda y un 10% a inversión.

Auge de las 'Branded Residences'

Lucas Fox subraya también el crecimiento de las llamadas Branded Residences, viviendas asociadas a grandes marcas hoteleras como Four Seasons, Mandarin Oriental o Marriott, que combinan lujo, exclusividad y servicios propios de un hotel cinco estrellas.

España cuenta actualmente con 13 proyectos activos de este tipo y sumará otros 25 en los próximos años, lo que supondrá más del 10% de la oferta europea de estas propiedades.

El cofundador de Lucas Fox, Alexander Vaughan, señaló durante su intervención que este tipo de inmuebles “están redefiniendo el concepto de lujo, ofreciendo experiencias únicas y elevando el valor de la propiedad hasta un 30% respecto a otras viviendas exclusivas”.

En este ámbito, Marbella concentra la mayor parte de la oferta, seguida de Madrid, que se consolida como una de las capitales europeas más atractivas para los compradores latinoamericanos.

Ibiza

Ibiza por su parte concentra el 6% de la oferta inmobiliaria de lujo (por encima de los 2,5 millones de euros) en España, según un informe de la compañía especializada en el segmento 'prime' Lucas Fox publicado en enero de este año.