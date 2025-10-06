El aviso que lanza el Banco de España sobre pagar el alquiler por transferencia bancaria

En un momento en que el alquiler de vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, cada vez son más las operaciones que se gestionan por internet y se pagan mediante transferencia bancaria. La rapidez y comodidad de este método lo han convertido en una opción común, pero también en una vía aprovechada por los estafadores.

Precisamente, el Banco de España ha remitido recientemente una alerta dirigida a quienes abonan el alquiler mediante transferencia bancaria, especialmente cuando se solicita pagar una señal o reserva por adelantado. Aunque la transferencia es un método habitual y legítimo de pago, su naturaleza irrevocable convierte en factible un escenario de fraude, advierte el organismo.

Riesgos y estafas más comunes

La estafa típica consiste en anuncios falsos de viviendas con precios muy competitivos. El supuesto arrendador pide una transferencia como señal aún sin permitir ver la vivienda o sin firmar contrato, y luego desaparece con el importe ingresado. En estos casos, la víctima se queda sin piso y sin dinero, ya que la transferencia no puede cancelarse ni revertirse unilateralmente.

Otro riesgo es equivocarse al introducir el número de cuenta beneficiaria: si ese destino es válido, la operación queda ejecutada y la devolución depende de la voluntad del destinatario o de una resolución judicial.

Qué hacer si ya se ha enviado la transferencia

Si ya se ha realizado la operación y se sospecha de una estafa, el Banco de España recomienda actuar con rapidez: contactar con el banco lo antes posible para que realice gestiones hacia la entidad receptora.

Sin embargo, como la transferencia es irrevocable, no hay garantía de que sea devuelta. La única vía efectiva en muchos casos es acudir a la vía judicial para reclamar el monto como apropiación indebida u otro delito aplicable.

Recomendaciones para evitar caer en la trampa

Para reducir la exposición al riesgo, conviene seguir estas buenas prácticas:

Verificar la identidad del arrendador (titularidad del inmueble, documento acreditativo).

(titularidad del inmueble, documento acreditativo). Visitar la vivienda en persona antes de realizar cualquier pago.

antes de realizar cualquier pago. Desconfiar de ofertas demasiado buenas y de promesas de prisa para que efectúes el pago.

y de promesas de prisa para que efectúes el pago. Evitar pagos anticipados sin contrato firmado.

Usar métodos de pago con mayor protección , como domiciliación bancaria bien estructurada, plataformas de pago que ofrecen mecanismo de reclamación (cuando esté permitido) o pagos escalonados.

, como domiciliación bancaria bien estructurada, plataformas de pago que ofrecen mecanismo de reclamación (cuando esté permitido) o pagos escalonados. Comprobar varias veces el IBAN y los datos del beneficiario antes de confirmar la transferencia.

En caso de sospecha, denunciar ante la policía y conservar toda la evidencia (capturas, mensajes, mails).