Los asesores fiscales revelan las claves para pagar menos en la declaración de la renta de 2026

Ante la creciente preocupación de los contribuyentes por no pagar de más en la declaración del IRPF, los especialistas fiscales de TaxDown (startup española de tecnología fiscal) han dado un paso adelante con una nueva guía práctica destinada a mostrar rutas lícitas y efectivas para ahorrar hasta 10.000 euros en la próxima declaración de la renta.

Según la firma, la guía reúne un conjunto de recomendaciones reales y aplicables que el contribuyente puede poner en marcha durante el año fiscal —especialmente en el tramo final— para optimizar su ahorro.

Retribución flexible: convertir parte del salario a conceptos exentos (como transporte o guardería) para reducir la base imponible.

convertir parte del salario a conceptos exentos (como transporte o guardería) para reducir la base imponible. Donaciones a ONG, asociaciones culturales o partidos: al donar, parte del importe es deducible y puede suponer un alivio fiscal.

al donar, parte del importe es deducible y puede suponer un alivio fiscal. Aportaciones a planes de pensiones o planes de empleo: reducir la base imponible con aportes antes de cierre del ejercicio.

reducir la base imponible con aportes antes de cierre del ejercicio. Compensar pérdidas y ganancias patrimoniales: aplicar correctamente la compensación entre inversiones con pérdidas y otras con beneficios.

aplicar correctamente la compensación entre inversiones con pérdidas y otras con beneficios. Venta de vivienda habitual para mayores de 65 años o reinversión en otra vivienda: exenciones fiscales específicas que pueden marcar una diferencia sustancial.

exenciones fiscales específicas que pueden marcar una diferencia sustancial. Vehículos eléctricos y mejoras de eficiencia energética: aprovechar deducciones estatales y autonómicas en reformas verdes.

aprovechar deducciones estatales y autonómicas en reformas verdes. Revisión de declaraciones anteriores: presentar rectificaciones de hasta cuatro años atrás si se descubre alguna deducción omitida.

Además, la guía señala que cada año se 'pierden' miles de millones de euros en deducciones no aplicadas por desconocimiento o por aceptar el borrador sin más.

Qué debe tener en cuenta el contribuyente

No todas las deducciones aplican a todos y es que tampién depende de la comunidad autónoma, situación personal, ingresos, etc. Asimismo, el tiempo para actuar es un factor clave, ya que muchas de las medidas deben tramitarse antes de que acabe el año fiscal o antes de presentar la declaración.

Es importante también conservar facturas, recibos, certificados y otros documentos que respalden cada deducción, así como contar con el asesoramiento de un experto. Aunque la guía ofrece orientación clara, la aplicación práctica puede tener matices complejos.