La economía valenciana supera la crisis de la dana

La economía valenciana, en líneas generales y fundamentalmente a nivel macro, ha superado ya, cuando se cumplen solo once meses del 29 de octubre de 2024, los efectos de la dana, según han explicado fuentes de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) a este diario tras la presentación hoy de su informe trimestral de coyuntura, en este caso correspondiente a abril-junio de 2025.

Para la organización, "en actividad, a nivel macro, prácticamente, sí" se ha superado la riada. Aunque no todo es un mundo de rosas, porque en dicho documento se constata que "lo más retrasado" son la agricultura, el comercio y la hostelería; hay empresas que no van a volver a abrir. A nivel micro, todavía quedan pendientes liquidaciones del Consorcio y en agricultura nos trasladan que hay explotaciones que no han podido acceder a las ayudas. Lo que no está todavía superado es la recuperación y reconstrucción de las infraestructuras".

Datos

Los datos que maneja la CEV son concluyentes al augurar que la economía valenciana podría registrar un crecimiento de en torno al 2,8% en 2025. La economía creció en el segundo trimestre de 2025 un 0,9 % en tasa trimestral y un 3,1 % en tasa anual, según las estimaciones de la AIReF. Estas cifras confirman una aceleración respecto al trimestre anterior y sitúan el avance de la autonomía dos décimas por encima del alcanzado en la media nacional y ocho décimas por encima del conjunto de la zona euro.

Vehí­culos dañados por la dana en el polí­gono industrial Ronda Sequia de Meses de Xàtiva / Agustín Perales

Según la CEV, la actividad económica de la Comunidad Valenciana ha mostrado en el segundo trimestre una "extraordinaria" capacidad de resiliencia. Desde el lado de la demanda, el avance se ha apoyado en un mayor dinamismo del consumo de las familias, una clara mejoría de la inversión y la aportación positiva del sector exterior, tanto en bienes como en servicios. Desde el lado de la oferta, la evolución ha sido más heterogénea, con fuerte dinamismo en la construcción, avances en los servicios y una mejoría moderada en la industria, mientras que el sector primario mantiene retrocesos.

Empleo

El buen tono económico se ha traducido en la creación de empleo neto en todos los sectores y provincias, alcanzando récords históricos en ocupación, según la CEV. La tasa de paro se situó en el 11,52 %, reduciéndose en el trimestre, aunque todavía 1,23 puntos por encima de la media nacional.

El sector exterior ha mostrado solidez, con exportaciones que crecieron un 2,6 % trimestral y registraron un ligero avance del 0,2 % anual, sustentadas sobre todo en la provincia de Valencia. El saldo comercial se mantiene positivo, con una tasa de cobertura del 102,4 %, muy superior a la media nacional.

Por su parte, la inflación repuntó hasta el 3,2 % en julio y agosto, 1,1 puntos por encima de la zona euro. La inflación subyacente se mantiene más contenida, en el 2,4 %.

Perspectivas

La incertidumbre que emana del contexto geopolítico, tanto arancelario como abiertamente bélico, sigue "dificultando la formulación de previsiones macroeconómicas", dice la organización presidida por Salvador Navarro. No obstante, las perspectivas sectoriales apuntan a que el dinamismo continuará en los próximos trimestres. La demanda interna (consumo privado e inversión) seguirá siendo el principal motor de crecimiento, acompañada por una aportación positiva, aunque más moderada, de la demanda externa. Este escenario permitirá a la Comunidad seguir generando empleo neto, aunque a un ritmo más moderado, y avanzar en la reducción del paro registrado, según la patronal valenciana.