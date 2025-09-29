El BBVA calienta la opa con el anuncio de un dividendo récord

El BBVA ha anunciado este lunes que entregará un dividendo récord de 32 céntimos por acción a cuenta de los beneficios de 2025. Este pago a los accionistas se hará el 7 de noviembre, a penas tres semanas después de que se conozca el resultado de la opa sobre el Banc Sabadell que está ahora en manos de los titulares de las acciones de la entidad catalana.

En un comunicado, la entidad que preside Carlos Torres ha especificado que "los accionistas de Banco Sabadell que hayan acudido al canje también recibirán este dividendo, dado que el pago del mismo se producirá tras la liquidación de la oferta pública de adquisición". Conviene apuntar, sin embargo, que este pago sólo se produciría en caso de que la opa prosperara y se llevara a cabo el canje de acciones.

El BBVA quiere impulsar de esta forma una opa que hasta ahora ha avanzado con una cierta lentitud. Fuentes del mercado apuntaron que la primera oferta del BBVA concitó poco interés por parte de los accionistas del Sabadell, hecho que propició que la semana pasada el banco de origen vizcaíno anunciara una segunda oferta. El anuncio de este dividendo récord quiere convencer a los accionistas del Sabadell de la conveniencia de la operación.