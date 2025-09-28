María Jesús Montero quiere su parte del pastel: estos son los impuestos que tienes que pagar si quieres recibir una donación

Muchas veces, con la mejor intención del mundo, nuestros mayores quieren transmitir su patrimonio en vida. Dinero, una casa o un terreno que tienen en propiedad y que quieren dárselo a sus herederos para verlos disfrutar de ellos. Pero hay que leer bien la letra pequeña.

Esto es lo que conocemos como donaciones, unas operaciones que no están libres de impuestos y que la Agencia Tributaria exige su declaración y tributación, tanto en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones como, en algunos casos, en el IRPF.

Laura Lobo, abogada especializada en familia y herencias, explica que el principal error a la hora de hacer donaciones “es que la gente no controla los impuestos que debe pagar”. En este sentido, recuerda que, en primer lugar, toda donación debe tributar en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Este impuesto lo paga siempre la persona que recibe el bien o el dinero, no quien lo entrega. La cuantía a pagar dependerá de varios factores, entre ellos, la comunidad autónoma de residencia del donatario. “Y además hay que tener en cuenta que si se donan bienes inmuebles de naturaleza urbana también deberá abonarse el impuesto de plusvalía municipal”, recuerda.

El impuesto en la sombra

Lobo apunta también que “hay un impuesto en el que no se cae. Y es que cuando se hace una donación, ésta tributa en el IRPF del donante”.

Esto ocurre especialmente cuando lo que se dona no es dinero en efectivo, sino un bien que ha podido revalorizarse con el tiempo. Pongamos un ejemplo: si un padre compró una vivienda por 100.000 euros y la dona a su hijo cuando ya vale 200.000, Hacienda entiende que se ha producido una ganancia patrimonial de 100.000 euros. Esa ganancia debe declararse en el IRPF del padre. El ministerio que dirige María Jesús Montero reclama parte de esta ganancia.

Aunque a la gente le cueste entender este concepto, la letrada explica que “Hacienda entiende que si tú entregas un bien por mayor valor del que te costó a ti, hay una ganancia patrimonial que debe tributar en el IRPF del donante. Por eso debes tenerlo muy en cuenta a la hora de calcular si merece la pena o no hacer una donación”, concluye.