Elena Celda, una directiva para digitalizar los beneficios dirigidos a los empleados

Del sector tecnológico a los recursos humanos. Así ha sido el viaje de Elena Celda, consejera delegada de Pluxee, que asumió galones en la francesa Sodexo en 2019 y no lo tuvo fácil. Primero vino la pandemia del covid-19 de 2020, que obligó a todos los directivos a realizar un máster acelerado en teletrabajo, y en 2023 se enfrentó al reto de darle forma a la nueva identidad de Pluxee, la división de beneficios y recompensas de Sodexo, para ponerla a operar como una marca propia y ofrecer tarjetas, vales y plataformas digitales para facilitar a las empresas ofrecer beneficios a sus empleados. "Fue duro, pero a la vez muy gratificante. Yo le decía a mi equipo en aquel momento que este lanzamiento es de los que solo pasa una vez en la vida", expone durante una entrevista en una oficina de Madrid decorada con las características que el grupo ha querido insuflar a su nueva propuesta: agilidad, digitalización y eficiencia.

"Estamos es un momento de mercado en el que tanto las compañías como los trabajadores están demandando más flexibilidad en la retribución de su salario y hacerlo de forma ágil. Hay un gran dinamismo en el mercado laboral y las empresas con un plan atractivo de beneficios tendrán más posibilidades de captar talento", explica Celda.

Tras formarse como economista, Celda empezó su trayectoria profesional en el sector tecnológico. "Siempre he estado más centrada en la parte de dirección financiera, aunque comprendo los retos que plantea la tecnología para las empresas", explica. Además, Celda cuenta con fuerte bagaje internacional. "Empecé mi trayectoria en España, pero también he trabajado en América Latina. He vivido en Brasil y en Chile. También he llevado la dirección financiera regional del norte de Europa. Creo que estas experiencias me han aportado diferentes visiones de cómo afrontar el trabajo y eso abre muchísimo tu mentalidad. He aprendido a gestionar equipos muy diversos", asegura.

Compra de Cobee Uno de los últimos movimientos que Pluxee ha realizado es la adquisición de la start-up española Cobee en junio de 2024. En aquel momento la empresa prestaba servicio a más de 1.500 clientes y más de 100.000 empleados con una amplia oferta de paquetes de beneficios, como cheques de comida, formación, descuentos y seguros de vida y de salud. La integración de esta plataforma ha sido uno de los retos que ha tenido que gestionar esta directiva como parte del plan estratégico de crecimiento de la empresa francesa. El grupo ofrece servicios a más de 330.000 usuarios y facturó 310 millones de euros en el tercer trimestre de 2025.

En relación con su forma de dirigir, Celda asegura que tiende a rodearse de profesionales que sean complementarios a sus habilidades. "Liderar equipos diversos es difícil, pero creo los resultados son mejores porque el proceso de toma de decisiones se enriquece al contar con opiniones distintas. Es mucho más fácil gestionar gente que es como tú, que piensa como tú y que actúa como tú", expone. A pesar de haber ocupados a lo largo de su carrera puestos de mucha responsabilidad, Celda asegura que siempre ha podido combinar su vida profesional con la personal. "Lo que tienes que hacer es delimitar muy bien los tiempos y alcanzar un equilibrio. "Es duro pero es posible", afirma con una sonrisa.

Ganar cuota de mercado

Tras culminar el diseño de Pluxee, uno de los principales retos que la compañía tiene en España es ampliar su cuota de mercado. "Los empleados que se acogen a beneficios sociales apenas son el 6% en España frente al ejemplo de países vecinos como Francia o Portugal, donde ese porcentaje se eleva hasta el 30%", afirma Elena Celda. Esta directiva se muestra optimista: "Estamos en un buen momento de mercado. Las empresas cada vez están más interesadas en flexibilizar la retribución a los empleados como palanca para retener el talento. Además, creemos que la diversidad de las plantillas de trabajo también es un factor que impulsa a las compañías a utilizar políticas de retribución flexible para contentar a todas las generaciones", afirma Celda.

Pluxee proporciona servicios tanto las empresas que quieren implementar la retribución flexible, como para aquellas que quieren ampliar los beneficios de los empleados por encima del sueldo que ya cobran. "La guerra por el talento que hay para fichar perfiles digitales, así como personal de análisis de datos. Las compañías que no tienen un paquete salarial atractivo y beneficios estarán en desventaja. Además, adoptar este tipo de medidas por parte de los empleadores protege a los trabajadores de la pérdida de poder adquisitivo que estamos viendo con la inflación", asegura.

Con el objetivo de contar con herramientas digitales más eficientes, Pluxee cerró recientemente la compra de la start-up española Cobee. "Con la integración de esta plataforma seremos mucho más ágiles a la hora de ofrecer servicio a las pymes, que representan la inmensa mayoría de empresas de este país. Esta herramienta puede adaptarse a cualquier empresa, se configura y está todo automatizado, por lo que no requiere ningún tipo de esfuerzo adicional por parte de los empleadores", explica Celda.