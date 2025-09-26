La pensión media de jubilación arranca el curso por encima de los 1.500 euros

La pensión media de jubilación en España arrancó el curso por encima de los 1.500 euros mensuales. Concretamente, en 1.508 euros de media. La Seguridad Social ha publicado este viernes los datos de la nómina de pensiones correspondientes al mes de septiembre, que revelan que la prestación contributiva ha aumentado un 4,4% respecto al mismo mes del año anterior.

Sumando los ingresos por incapacidad, orfandad o viudedad, el erario público abonó la pensión a 9,38 millones de personas, para lo que destinó un total de 13.638,1 millones de euros.

El importe de las pensiones de jubilación en España va cogiendo consistencia y se consolida la cifra simbólica de los 1.500 euros de media. Ya en febrero de este año se perforó por primera esta barrera y en el inicio del curso escolar se ha mantenido.

El incipiente retiro de los 'baby boomers', con mejores sueldos que sus antecesores y, por ende, mejor pensión una vez se retiran, se va notando en la estadística. Hace 10 años la prestación media por jubilación apenas superaba los 1.000 euros mensuales y hoy ya se ha consolidado por encima de los 1.500 euros.

Los trabajadores autónomos también están viendo como sus prestaciones se revalorizan, si bien la distancia que les separa para con los asalariados es todavía grande. Según los últimos datos de septiembre, un jubilado que viniere de trabajar por cuena ajena está percibiendo una prestación de 1.666 euros brutos al mes, frente a los 1.010 euros que percibe uno que venga de ser trabajador por cuenta propia.