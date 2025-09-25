Este es el truco que tienes que conocer para saber si estás cobrando todo lo que deberías en tu nómina

Uno de los reproches más habituales al sistema educativo español es su falta de conexión con la vida real. Durante años, los estudiantes aprenden fórmulas, teorías y contenidos académicos, pero apenas reciben formación práctica para afrontar cuestiones esenciales de la vida adulta. Un ejemplo claro es la nómina: ese documento que llega cada mes y que, pese a ser clave en la economía personal de cualquier trabajador, continúa siendo un enigma para muchos.

Lejos de ser un simple papel que refleja el ingreso mensual en la cuenta bancaria, la nómina contiene información decisiva. En ella se detallan el salario base, los distintos complementos salariales, las pagas extraordinarias, las cotizaciones a la Seguridad Social y la retención del IRPF, entre otros conceptos. Comprender bien cada apartado es fundamental, no solo para garantizar que se percibe lo que realmente corresponde, sino también para asegurarse de que la empresa está cotizando correctamente de cara a prestaciones futuras como la jubilación, el desempleo o una baja médica.

Lo positivo es que no es necesario tener conocimientos avanzados de derecho laboral para detectar errores. Con una revisión sencilla se pueden comprobar los datos más relevantes. El primer paso es localizar el convenio colectivo aplicable —mencionado en el contrato o disponible en el registro oficial— y revisar la tabla salarial de la categoría profesional. Además, conviene verificar que el salario bruto anual nunca sea inferior al Salario Mínimo Interprofesional, fijado en 2025 en 1.134 euros brutos al mes en 14 pagas. También resulta esencial confirmar que la categoría profesional se corresponde con las funciones reales que desempeña el trabajador y que, en su caso, figuran los complementos por antigüedad, nocturnidad o trabajo en festivos.

Otro aspecto a vigilar son las pagas extraordinarias. Si la empresa indica que están prorrateadas en las 12 mensualidades, este concepto debe aparecer reflejado en la nómina. De no ser así, el empleado podría estar percibiendo menos de lo que le corresponde. Lo mismo sucede con las horas extraordinarias: no son favores, sino trabajo adicional que debe remunerarse con un incremento según lo estipulado en el convenio colectivo.

Perjuicios a largo plazo

Por último, conviene revisar dos apartados clave: la retención del IRPF y la base de cotización. Para el primero, Hacienda pone a disposición un simulador que permite comprobar si la retención aplicada es la correcta. En cuanto a la cotización, esta debe corresponderse con el salario real. Cotizar por debajo de lo debido puede parecer inofensivo a corto plazo, pero implica un perjuicio futuro en la cuantía de la pensión de jubilación o en las prestaciones sociales a las que se tenga derecho.

En definitiva, aprender a interpretar una nómina debería considerarse una herramienta básica de educación financiera. Con unos pocos pasos de verificación, cualquier trabajador puede asegurarse de que cobra lo justo y de que sus derechos laborales quedan correctamente protegidos.