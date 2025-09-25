Coca-Cola apuesta por España para lanzar en Europa Bodyarmor Lyte, su bebida de hidratación avanzada

Coca-Cola informó este jueves de que ha optado por España para llevar a cabo el lanzamiento europeo de su nueva bebida de hidratación avanzada Bodyarmor Lyte, que ofrece una fórmula no isotónica, baja en calorías, ideal para las necesidades de hidratación diaria. Según ha informado la compañía en un comunicado, Bodyarmor Lyte aspira a revolucionar una categoría de producto con potencial de crecimiento en España. Concretamente, se prevé que la categoría crezca un 24% en los tres próximos años, de acuerdo con estimaciones internas de Coca-Cola.

Una compra hecha en 2021

La multinacional Coca-Cola compró en 2021 el 85% que le faltaba de la compañía Bodyarmor, especializada en bebidas para deportistas, por 5.600 millones de dólares (4.800 millones de euros). La multinacional, en 2018, ya se hizo con una participación del 15% en Bodyarmor, por lo que con esa adquisición del 85% pasaba a controlar de forma exclusiva la compañía. El objetivo de la compra era incrementar la presencia de Coca-Cola en el sector de las bebidas para deportistas.

Alternativa a las bebidas azucaradas

Esta adquisición se enmarcaba dentro de la estrategia de Coca-Cola por buscar marcas y productos que complementasen su cartera de productos y tuviesen "oportunidades de crecimiento a largo plazo". Buena parte de las ventas de la multinacional estaban amenazadas por el incremento de las restricciones a la venta de bebidas azucaradas en muchos países del mundo por lo que estaba destinando grandes inversiones a la diversificación de su catálogo de productos. Badyarmor es una firma de nicho y especializada, que necesitaba también una alianza con una gran multinacional para ampliar sus expectativas de venta e impulsar su imagen de marca.

Hidratación rápida

Bodyarmor Lyte es una bebida diseñada para ofrecer una hidratación rápida "cuando lo has dado todo, o en aquellas ocasiones de fatiga en las que necesitas volver a tu ritmo", ha explicado la compañía. Esto es posible gracias a su composición a base de carbohidratos y electrolitos, que mejoran la absorción de agua, y a la vitamina B6, que contribuye a las funciones psicológicas normales y ayuda a reducir la fatiga. Bajo la filosofía de 'Vuelve a tu ritmo', está dirigida a "un consumidor que exprime la vida al máximo y que, en ocasiones, experimenta momentos de agotamiento que le impiden mantener su ritmo habitual", ha precisado Coca-Cola.

Expansión internacional

La bebida ya está presente en países como México, Perú y Costa Rica. Ahora, llega a España en los sabores Sandía, Coco-Limón y Citrus y lo hace bajo un plan comercial con el que ya empieza a estar presente en la mayoría de establecimientos de alimentación moderna y de conveniencia de todo el país. La directora de Marketing de Coca-Cola Iberia, Carolina Aransay, ha afirmado que en Coca-Cola en España tienen el firme compromiso de no dejar nunca de dar respuesta a las necesidades de sus consumidores, que cada vez más "demandan bebidas como Bodyarmor Lyte, que se adaptan a sus cambios de ritmo y encajan con un estilo de vida vibrante y dinámico". "Con este lanzamiento reforzamos nuestra apuesta por la innovación para seguir expandiendo una categoría con potencial de crecimiento, y lo hacemos como primer país de Europa, volviendo a demostrar que Coca-Cola en España sabe liderar lanzamientos como el que hoy anunciamos", ha destacado.

Comprador objetivo

La llegada a España de Bodyarmor Lyte se ha anunciado en Bruselas con motivo del 25 aniversario de su centro de I+D. Se trata de uno de los cinco centros que The Coca-Cola Company tiene en todo el mundo, cubre 122 países de Europa, África, Asia y Oriente Próximo y llega a cerca de 2.000 millones de personas. "Una ocasión perfecta para seguir celebrando la apuesta de The Coca-Cola Company por innovar en marcas y bebidas con las que, gracias al diálogo entre estos centros y los diferentes mercados, seguir respondiendo a las necesidades de los consumidores locales", ha afirmado la marca, que ha precisado que la fórmula de Bodyarmor Lyte ha sido testada y trabajada previamente en este mismo centro para garantizar que cumpliese con los gustos de los consumidores españoles. Con la llegada de Bodyarmor Lyte, Coca-Cola en España consolida su apuesta por la categoría hidratación avanzada, en la que ya cuenta con dos marcas. Aquarius, a base de sales minerales, es la "opción idónea" para "aquellos que buscan hidratación diaria que les permita continuar con su rutina o disfrutar al máximo de sus aficiones" y está presente en los sabores limón, naranja, melocotón rojo, limón zero azúcar y naranja zero azúcar, ha afirmado Coca-Cola. Por su parte, para aquellos consumidores que practican ejercicio tanto de forma ocasional como de manera intensiva, Coca-Cola cuenta en su portafolio con la marca Powerade. Especialmente formulada para la rehidratación y la resistencia en el deporte, se trata de la "acompañante ideal para cualquier deportista, ya sea antes, durante o después del ejercicio". En España está disponible en las variedades ice storm, blood orange, golden mango y zero azúcar.