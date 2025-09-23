INE
Las pernoctaciones en hoteles aumentan un 0,9% en agosto pese a encarecerse los precios un 5,8%
La facturación media por habitación ocupada se impulsó hasta los 155,7 euros
EP
Los establecimientos hoteleros españoles registraron en agosto un incremento interanual del 0,9% en las pernoctaciones, superando la cifra de 48,1 millones, pese a que los precios aumentaron un 5,8% en comparación con igual mes de 2024, su mayor alza desde el pasado mes de abril.
De este modo, la facturación media por habitación ocupada se impulsó hasta los 155,7 euros, un 6,1% más que en el mismo mes del año pasado, según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Las pernoctaciones en hoteles españoles superaron los 48,1 millones en agosto, impulsadas por los viajeros internacionales, que incrementaron un 1,7% sus estancias. Por contra, los residentes en España recortaron sus pernoctaciones hoteleras un 0,5% interanual en el octavo mes del año.
En el acumulado de los ocho primeros meses del año, el crecimiento global de las pernoctaciones fue del 0,7%, con una leve caída del 0,4% en las pernoctaciones nacionales y un alza del 1,3% en las internacionales.
Por destinos, Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana concentraron el grueso de las estancias de los viajeros residentes, mientras que Islas Baleares, Cataluña y Canarias fueron los destinos principales de los turistas extranjeros.
