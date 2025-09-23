El Ibex 35 conquista los 15.100 puntos en la apertura tras subir un 0,4%

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este martes con una subida del 0,37%, lo que ha llevado al selectivo madrileño a conquistar la cota psicológica de los 15.100 enteros y situarse en los 15.137,8 puntos hacia las 9.00 horas, en una jornada en la que los mercados estarán pendientes de la intervención del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), Jerome Powell.

En el terreno empresarial, la empresa de microchips Nvidia invertirá "progresivamente" hasta 100.000 millones de dólares (84.834 millones de euros) en la 'startup' de inteligencia artificial OpenAI después de que esta última se haya comprometido a levantar centros de datos con una potencia de al menos 10 gigavatios (GW) que se surtirá de componentes fabricados por la primera.

En los primeros compases de la sesión, las mayores subidas dentro del Ibex 35 se las anotaban BBVA (+0,85%), ArcelorMittal (+0,7%), Inditex (+0,67%) y Acciona Energía, con un avance del 0,63%.

En el lado negativo se situaban Unicaja Banco, cuyos títulos cedían un 2,87% en la apertura por el efecto ex-dividendo, y Endesa, que presentaba un descenso del 0,49%.

Las principales Bolsas europeas también abrían la jornada bursátil de hoy con ascensos. París subía un 0,41%; Francfort, un 0,36%; Londres, un 0,15%, y Milán, un 0,12%.

El precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, bajaba un 0,44% en la apertura de los mercados europeos y se situaba en los 66,28 dólares, mientras que en su cotización West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, descendía un 0,39%, hasta los 62,04 dólares.

En el mercado de las divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1793 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono a 10 años bajaba hasta el 3,284%.