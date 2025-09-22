Qué hacer cuando no puedes pagar la hipoteca: esto es lo que aconseja el Banco de España

Imagínate que, de pronto, tus ingresos menguan: pierdes horas de trabajo, la empresa reduce plantilla o aparecen facturas inesperadas que no puedes aplazar. En ese momento, la idea de no poder pagar la cuota de la vivienda se vuelve un auténtico quebradero de cabeza, con la sombra del desahucio cada vez más cercana. No obstante, existe una herramienta que puede darte aire: una interrupción temporal o reducción en lo que pagas al banco.

¿De qué se trata esta solución temporal?

El Banco de España la denomina periodo de carencia. Es un lapso durante el cual puedes pagar una cuota más baja, solo intereses, o incluso nada, si el banco lo aprueba. Lo importante es que es algo temporal; la deuda no desaparece, sino que se pospone o se alivia momentáneamente.

Condiciones y duración

Puede aplicarse tanto al contratar la hipoteca como más adelante, si tu situación económica cambia. No es algo automático: el banco estudia cada caso.

La duración varía bastante según el banco y las circunstancias. En muchos casos oscila entre unos meses hasta los cinco años.

En situaciones de especial vulnerabilidad, puede existir la posibilidad de solicitar más de una carencia o una reestructuración adicional de la deuda, siempre que se cumplan requisitos específicos.

Carencia parcial: pagas solo intereses (el capital de la hipoteca no disminuye) lo cual alivia la cuota mensual.

pagas solo intereses (el capital de la hipoteca no disminuye) lo cual alivia la cuota mensual. Carencia total: no pagas ni intereses ni capital por un período. Pero ojo: los intereses se seguirán generando, y la cuantía de la deuda pendiente crecerá.

Cuando termine la carencia, la cuota puede subir o bien alargarse el plazo del préstamo para repartir la deuda acumulada, lo que también puede implicar pagar más intereses en total.

En algunos casos la carencia requiere una novación del contrato hipotecario, lo que conlleva trámites —y en ocasiones costes— como la comisión por novación, posible tasación, gastos notariales, etc.

¿Quién puede acceder a esta medida?

Debes demostrar que atraviesas dificultades económicas temporales. No basta con querer evitar el pago, hay que justificar necesidad.

En algunos casos, para acogerte a programas especiales como los incluidos en el Código de Buenas Prácticas, hay criterios de vulnerabilidad: que los ingresos del hogar no excedan ciertos límites, que la hipoteca sea de la vivienda habitual, que la carga hipotecaria supere cierto porcentaje de los ingresos familiares, etc.