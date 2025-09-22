El BBVA eleva un 10% la opa y evita que los accionistas del Sabadell que la acepten paguen impuestos

Tras negarlo rotunda y repetidamente durante más de 16 meses, el BBVA ha anunciado a primera hora de este lunes una mejora de su oferta de compra (opa) del Sabadell. El banco de origen vasco, así, ha elevado un 9,99% (con datos de cotización de los dos bancos del viernes) la contraprestación que pagará a los accionsitas de la entidad catalana que acepten su propuesta. Además, el pago se hará integramente en acciones propias y ya no habrá una parte menor en metálico. Ello evitará que los propietarios del Sabadell que tributen en España tengan que pagar impuestos (un 20% de media sobre las plusvalías) si se suman a la opa.

El banco también ha anunciado que su consejo de adminitración "ha acordado renunciar tanto a la posibilidad de hacer nuevas mejoras de la contraprestación de la oferta como a la de ampliar el periodo de aceptación". El mensaje que quiere trasladar a los inversores del Sabadell es claro: esta es la mejora de precio que estaban esperando, pero es definitiva y no deben prever ninguna más, y ahora es el momento de decidir si aceptan la opa o no.

"Con esta mejora ponemos en manos de los accionistas de Banco Sabadell una oferta extraordinaria, con una valoración y un precio históricos, y la oportunidad de participar del enorme valor generado con la unión. Todo ello se traduce en un fuerte incremento de su beneficio por acción previsto a futuro, siempre que acudan al canje", ha afirmado Carlos Torres Vila, presidente de BBVA, en una nota.

Segunda opa

La cúpula del Sabadell contaba con esta mejora en el tramo final: su consejero delegado, César González-Bueno, lleva anticipándola desde hace tiempo. Sin dicha subida, la entidad catalana estimaba que la aceptación de la opa entre sus accionistas no llegaría ni al 30%. La clave ahora es comprobar si la subida es suficiente para que el 50% de su capital social acepte la oferta (el umbral al que por ahora la condiciona el BBVA) o, alternativamente, si le permite quedarse entre el 30% y el 50%.

Aunque también lo ha negado rotundamente, el banco de origen vasco tiene la opción legal de bajar el umbral de aceptación del 50% al 30%, pero ello le obligaría a lanzar una segunda opa por el resto del capital en el plazo de un mes y en efectivo. El precio de esa segunda opa, que es una incógnita, es potencialmente clave. Si los inversores esperan que sea mayor, pueden no acudir a la primera opa en espera de una rentabilidad mayor en la segunda. En la práctica, ello puede provocar que la primera fracase hasta el punto (no se alcance ni el 30% del capital) de que no pueda haber segunda. Pero antes habría que despejar si el BBVA realmente se atreve a bajar el umbral de aceptación al 30% y a lanzarla, por el coste que le supondría y el impacto en sus propios accionistas.