Pedro Sánchez lo confirma: el gobierno 'regalará' 30.000 euros a los jóvenes para comprarse una casa

Las generaciones millennial y Z son las que tienen más difícil comprar una casa actualmente. El constante incremento del mercado inmobiliario, los bajos salarios, el encarecimiento del coste de vida y las dificultades para acceder a una hipoteca son factores que perjudican a los jóvenes. Esta situación ha llevado a muchas personas a optar por el alquiler como alternativa. Esto es lo que quiere evitar el Gobierno, por eso, Pedro Sánchez ha anunciado un paquete de ayudas destinado a la compra de vivienda.

El Gobierno ofrecerá 30.000 euros a las personas menores de 35 años que necesiten apoyo para adquirir su primera vivienda. A pesar de lo bien que suena esta idea, los interesados deben llevar cuidado, porque tiene letra pequeña. Según avisa el asesor fiscal José Ramón López, los beneficiarios de este ingreso tendrán que tributarlo en la Declaración de la Renta posterior a recibirlo.

Los jóvenes no pueden comprarse una casa

El acceso a la vivienda sigue siendo uno de los principales problemas para los jóvenes en España. Según los datos del Consejo de la Juventud cerca del 60 % de los jóvenes menores de 35 años vive de alquiler o en casa de sus padres y 1 de cada 3 comparte piso para poder pagar los gastos. Además, apenas el 15,2% de los jóvenes residen fuera de su hogar familiar, la cifra más baja registrada desde que se iniciaron las estadísticas en 2006.

El problema es estructural, porque el precio medio de la vivienda se ha disparado más de un 40% en la última década, mientras que los salarios apenas han crecido un 6%. Esto obliga a muchos jóvenes a destinar casi la mitad de sus ingresos al alquiler, cuando la recomendación europea establece que no debería superar el 30%. El propio Consejo de la Juventud afirma que el alquiler promedio se situó en un récord histórico de 1.080 euros al mes, lo que supone un incremento interanual del 11,6%.

Con los precios aumentando sin parar y los salarios que no siguen el ritmo de crecimiento, la compra de una casa se ha convertido en un objetivo cada vez más lejano para quienes aún no han cumplido los 35 años. A esta dificultad se suma la escasa capacidad de ahorro. Un informe de Fotocasa refleja que un joven de entre 25 y 34 años necesitaría más de 10 años de ahorro íntegro de su salario para poder dar la entrada de un piso medio en España. Con este panorama, medidas como la anunciada por el Gobierno son un respiro, aunque genera muchas dudas sobre su alcance real y su impacto en el mercado inmobiliario.

Así es la ayuda directa para el alquiler con opción a compra

José Ramón López explica que la nueva ayuda de 30.000 euros se destinará a cubrir el pago del alquiler en viviendas con opción a compra en personas menores de 35 años. De esta manera, los jóvenes que se beneficien de esta medida no tendrán que afrontar ese gasto durante, por lo que podrán ahorrar lo suficiente para afrontar una futura compra.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en una comparecencia esta ayuda, pero aún se desconoce cuándo entrará en marcha, su aplicación y el mecanismo de reparto del dinero. Pese a esto, se barajan dos posibilidades: que el dinero lo reciba el propio inquilino para pagar al propietario, o que la ayuda vaya directamente al arrendador para garantizar el cobro del alquiler. En cualquier caso, se trataría de viviendas con protección permanente, lo que limitará el tipo de inmuebles a los que se podrá acceder.

Además, el asesor fiscal recuerda que esta ayuda tendrá que declararse en la Renta, como ya ocurre con el Bono de Alquiler Joven, por tanto, tendrá efectos fiscales. "Será necesario analizar cómo tributa esta ayuda de 30.000 euros para saber el impacto real en la economía de cada solicitante", concluye el experto.