La Reserva Federal se dispone a realizar el primer recorte de tipos en nueve meses

La Reserva Federal se dispone a recortar este miércoles los tipos de interés en Estados Unidos por primera vez en nueve mese pese al ligero repunte del 2,9% de los precios en agosto. La mayor parte de los analistas sitúa en el cuarto de punto la bajada del precio del dinero para dejarlo en una horquilla de entre el 4% y el 4,25%. Esta decisión se produce en un contexto económico marcado por la persistente inflación, la ralentización del crecimiento económico en Estados Unidos y la creciente presión del presidente Donald Trump sobre la entidad.

La Reserva Federal considera que que los aranceles del Gobierno de Trump están afectando al costes de vida en la primera economía mundial, mientras el mercado laboral se ralentiza y una actividad económica se enfría. La mayoría de economistas pronostica un crecimiento del producto interior bruto (PIB) de en torno al 1% en junio-septiembre. El presidente del organismo, Jerome Powell, dejço claro el pasado mes de agosto en la reunión de banqueros centrales de Jackson Hole que los riesgos a la baja para la economía estadounidense están ganando importancia para llegar a una inflación del 2%, lo que ha llevado a pensar a los analistas que mañana se producirá una primera rebaja de tipos.

El economista jefe para Estados Unidos en Oxford Economics, Ryan Sweet, considera que la Fed "está en una situación difícil" porque sus objetivos de estabilizar los precios y lograr el pleno empleo "se están moviendo en la dirección equivocada", porque lo da por hecho que un recorte de tipos, según recoge la agencia EFE. Sweet cree que la Fed sigue mirando con atención la subida del IPC pero que "se está formando un consenso dentro del banco central con respecto a que los aranceles provocarán un aumento único del nivel de precios, incluso si éste se extiende durante varios meses, debido al desfase entre los cambios en la tasa arancelaria efectiva y los precios al consumidor".

Sin embargo, apunta que los datos de agosto, cuando la inflación subyacente se situó además en el 3,1%, "no inclinan la balanza a favor" de que este miércoles se anuncie un recorte de 50 puntos básicos, por lo que prevé una rebaja de un cuarto de punto que sitúe los tipos de interés en una horquilla entre el 4 y el 4,25 %.

"El escenario macroeconómico allana el camino para que la Fed reanude su ciclo de recortes de tipos este mes", opina por su parte Michael Krautzberger, CIO Global de Renta Fija de Allianz Global Investors, que cree a su vez que una inflación que se sitúa bien por encima de la meta del 2 % "favorece un recorte de 25 puntos básicos en lugar de uno de 50 puntos básicos". Krautzberger apuesta a su vez porque la Reserva Federal anuncie recortes en las tres reuniones que tiene pendientes de aquí a fin de año, con las dos últimas programadas para el 28-29 de octubre y el 9-10 de diciembre.

Presión sobre Jerome Powell

A esto hay que sumar las presiones que ejerce desde hace meses la Casa Blanca sobre la entidad para que flexibilice su política monetaria. En las últimas semanas, Trump ha redoblado sus esfuerzos para influir en un organismo que por ley debe actuar con independencia total del Gobierno.

Aunque parece haber desistido en su idea de sacar del puesto a Powell, que dejará el cargo en mayo, recientemente la ha tomado con Lisa Cook, gobernadora de la Reserva Federal a la que destituyó argumentando que cometió fraude hipotecario. Cook, que se ha negado a dejar el cargo, llevó el despido a los tribunales, que este lunes rechazaron su despido, lo que le ha permitido estar en la reunión de dos días que arrancó hoy.

Quien también está presente en el encuentro es Stephen Miran, el hasta ahora presidente del Consejo de Asesores Económicos de Trump, que le nominó para sustituir a Adriana Kugler, que renunció a su puesto en la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal en agosto. Miran, fue refrendado ayer mismo por el Senado como nuevo miembro del organismo y por ello se suma ahora a otros dos de los doce miembros con derecho a voto en la reunión, Christopher Waller y Michelle Bowman, considerados también muy cercanos a las posiciones del magnate neoyorquino.