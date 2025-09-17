Cómo acabar con las deudas: la estrategia que gana terreno entre los consumidores

Tener deudas se ha vuelto una constante en la vida de muchas familias. Tarjetas de crédito, préstamos personales o financiamientos pequeños terminan acumulándose y generan una carga que no solo afecta el bolsillo, sino también la tranquilidad. En un contexto de inflación y créditos cada vez más costosos, encontrar un plan realista para recuperar el control financiero se ha convertido en prioridad.

Una de las alternativas más comentadas es el método 'bola de nieve' o debt snowball, impulsado por asesores financieros en Estados Unidos y que ya empieza a dejarse ver en países de habla hispana. A diferencia de otras fórmulas, su atractivo radica en que no requiere cálculos complejos ni conocimientos avanzados: la clave está en el orden en que se pagan las deudas.

El mecanismo es simple: la persona debe listar todos sus compromisos, del más pequeño al más grande, sin importar la tasa de interés. Luego, se concentra en liquidar primero el de menor coste, mientras mantiene los pagos mínimos en el resto.

Hacer un inventario de todas las deudas. Anotar cada una con su saldo pendiente, la cuota mínima mensual, la tasa de interés y la fecha de vencimiento. Ordenarlas de menor a mayor saldo. No importa aquí la tasa de interés (eso corresponde al método avalancha), sino cuánto queda por pagar en cada deuda. El objetivo es empezar por la más pequeña. Mantener los pagos mínimos en todas, lo que evita caer en intereses adicionales o reportes negativos en el historial crediticio. Concentrar los recursos extra en la deuda más pequeña. Cualquier ingreso adicional —un bono, un ahorro, dinero que se libera de otro gasto— se dirige al pago del compromiso de menor monto hasta liquidarlo. Repetir el proceso con la siguiente deuda: cuando la primera desaparece, el dinero que se destinaba a ella se suma al pago de la segunda más pequeña. De ahí el efecto acumulativo.

Los especialistas en finanzas señalan que esta técnica funciona porque genera motivación inmediata. Y es que el hecho de ver una deuda menos en la lista da un impulso psicológico enorme, lo cual aumenta la disciplina para continuar con el plan. Sin embargo, aclaran que no siempre es la opción más barata, ya que otra estrategia —el método 'avalancha', que prioriza las deudas con mayor interés— puede significar menos pagos totales.