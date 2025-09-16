Coyuntura
El Gobierno eleva en una décima su previsión de crecimiento del PIB para 2025, hasta el 2,7%
Economía prevé la creación de medio millón de empleos al año en 2025 y en 2026, hasta rozar los 23 millones de puestos
El Gobierno ha decidido elevar en una décima, hasta el 2,7%, su previsión de crecimiento de la economía española para 2025. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha anunciado esta actualización en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros y ha justificado la revisión en un mejor comportamiento de la economía durante el tercer trimestre, según apuntan ya diferentes indicadores adelantados como la afiliación, la producción industrial o los indicadores de confianza.
El nuevo cuadro macroeconómico adoptado este martes por el Consejo de Ministros mantiene sin cambios la proyección de crecimiento del PIB para 2026 y 2027, en el 2,2% y el 2,1% respectivamente.
Según Economía, los principales factores que explican la corrección al alza del crecimiento en 2025 son el dinamismo del empleo, la positiva evolución del consumo de las familias y un comportamiento mejor de lo esperado tanto de la inversión como del sector exterior.
"Estimamos que el PIB crecerá un 0,7% en el tercer trimestre y eso nos coloca en una posición ideal para elevar nuestra previsión para el conjunto del año hasta el 2,7%", ha explicado Cuerpo. El ministro ha valorado que "se trata de una previsión prudente para lo que podemos esperar en este 2025" y ha dejado la puerta abierta a posibles nuevas revisiones al alza si el sector exterior evoluciona mejor de lo que se espera en este momento.
La actualización del cuadro macroeconómico del Gobierno se ha anunciado el mismo día en el que el Banco de España también ha revisado al alza su proyección de crecimiento de la economía española. El Banco de España ha elevado su previsión en dos décimas, hasta el 2,6%.
Suscríbete para seguir leyendo
- Alertan de intentos de okupación en pisos en un barrio de Ibiza
- La justicia da la razón a un hombre multado por traer 133 puros de Cuba a Ibiza para un cumpleaños
- Vava II, el yate de 150 millones que el empresario suizo Ernesto Bertarelli compró para regalar está en Ibiza
- He gastado 35.000 euros en 15 días en Ibiza y Formentera': la respuesta de un empresario que deja poco satisfechos a sus seguidores
- En Ibiza podemos mover hasta 90 barcos en un día por fondear en posidonia': una vigilante cuenta su día a día en aguas pitiusas
- Si la Guardia Civil te pregunta si sabes por qué te ha parado, esta es la mejor respuesta que puedes dar
- Un coche que remolcaba una zódiac se queda atascado en una avenida de Ibiza
- La lucha contra la oferta ilegal hace bajar el número de turistas, pero sube la ocupación hotelera en Ibiza