CONSUMO
El español Pablo Isla adelanta medio año su llegada a la presidencia de Nestlé tras la salida de Freixe
Esta sucesión se producirá el 1 de octubre, apenas dos semanas después de que se produjera el cese inmediato del hasta entonces consejero delegado de la compañía por mantener una relación sentimental con una subordinada directa, en violación del código de conducta interno
El empresario español Pablo Isla, antiguo presidente y consejero delegado de Inditex, pasará a ocupar la presidencia de Nestlé, la mayor firma mundial del sector de la alimentación, el próximo 1 de octubre, seis meses antes de lo inicialmente anunciado, según indicó la firma en un comunicado. Esta sucesión se produce apenas dos semanas después de que se produjera el cese inmediato del hasta entonces consejero delegado de la compañía, Laurent Freixe, por ocultar una relación sentimental con una subordinada directa, en violación del código de conducta empresarial interno.
Aunque en principio Isla iba a suceder al actual presidente, Paul Bulcke, a partir de la junta general de accionistas del 16 de abril de 2026, este último ha tomado la decisión de dejar el cargo con antelación, según la nota oficial de la firma de Vevey (Suiza) que recoge la agencia EFE.
"Es el momento adecuado para que ceda el puesto y se acelere la transición planeada, permitiendo que Pablo (Isla) y Philipp (Navratil, consejero delegado desde este mes) impulsen la estrategia de Nestlé y guíen la empresa con una perspectiva renovada", señaló Bulcke. Isla, actual vicepresidente del gigante alimentario, agradeció a Bulcke su "dedicación inquebrantable" a Nestlé, firma que ha presidido durante más de ocho años, y destacó que la directiva ha decidió nombrarle presidente honorario.
Trayectoria en Inditex
Isla es un prestigioso directivo gracias a su paso por Inditex. El ejecutivo presidió el grupo entre 2011 y 2022 y también fue consejero delegado entre 2005 y 2011, sucediendo en el cargo a Amancio Ortega, el fundador de la firma. Isla dejó su cargo en la compañía el 1 de abril de 2022, coincidiendo con la llegada a la presidencia de Marta Ortega y a la toma del poder ejecutivo del grupo textil por parte de Óscar García Maceiras, que ya había sido nombrado CEO antes de 2021. Durante su tiempo en la empresa gallega recibió dos años seguidos la distinción como mejor CEO del mundo por la publicación Harvard Business Review.
