Datos del INE
El coste laboral aumenta un 3% entre abril y junio y encadena 18 trimestres al alza
El coste laboral por empresas se sitúa en 3.256,54 euros por trabajador y mes
EFE
El coste laboral de las empresas aumentó un 3% en el segundo trimestre del año respecto al mismo periodo del año anterior y se situó en 3.256,54 euros por trabajador y mes encadenando 18 trimestres al alza.
Según la Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL) publicada este martes por el INE, se trata de la primera vez que supera los 3.200 euros en un segundo trimestre desde el año 2000, cuando comenzó la serie.
Por componentes, el coste salarial subió un 2,7 % hasta los 2.416,5 euros de media, el más elevado en un segundo trimestre del histórico, en tanto que los otros costes, entre los que se incluyen las cotizaciones sociales, se elevaron un 4 %, hasta los 840 euros.
En concreto, las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social crecieron un 3,8 %, hasta los 775,27 euros de media.
En cifras ajustadas, eliminando el efecto de calendario y la estacionalidad, el coste laboral por trabajador aumentó un 3,3 % en ese segundo trimestre respecto al mismo periodo del año anterior y un 0,7 % respecto a los tres primeros meses del año.
Por secciones de actividad, el coste laboral registró sus mayores incrementos en las industrias extractivas, un 6,7 % hasta los 4.864,61 euros; y en el suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, un 6,3 % hasta los 7.702,57 euros.
Por el contrario, descendió en las actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento, un 4 %, hasta los 2.176,31 euros; y en la Administración Pública y Defensa; Seguridad Social Obligatoria, un 0,8 %, hasta los 4.028,76 euros.
Por comunidades, La Rioja, Andalucía y Cantabria presentaron los mayores aumentos del coste laboral este trimestre, mientras que Asturias, Murcia y Castilla-La Mancha registraron los menores.
Se modera el número de vacantes hasta las 149.739
Junto a esto, la estadística del INE recoge que el número de vacantes se moderó en el segundo trimestre hasta las 149.739, siendo 3.146 menos que en los tres primeros meses del año y 1.640 menos que en el mismo periodo del año anterior.
El 91,4 % de las empresas afirmaban no tener vacantes porque "no necesitan ningún trabajador más".
El 88,5 % de estas vacantes se encontró como es habitual en el sector servicios, con 132.487. En la industria se registraron el 7,5 % y en la construcción, el 4 %.
Por regiones, Madrid, Cataluña y Andalucía fueron las que sumaron más vacantes, mientras que las que menos tuvieron fueron La Rioja, Cantabria y Murcia.
