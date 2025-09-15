VIVIENDA
Sánchez recupera el alquiler con opción a compra para que los jóvenes accedan a una vivienda protegida
El presidente del Gobierno solo ha desvelado que esta ayuda será de hasta 30.000 euros
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes en la reunión interparlamentaria del PSOE en el Congreso de los Diputados una nueva batería de tres medidas en materia de vivienda para mejorar al acceso de la vivienda a jóvenes. La más destacada es la recuperación de las ayudas al alquiler con opción a compra, que se suma al ya conocido seguro de impago para caseros que alquilen su casa a menores de 35 años, que se pondrá en marcha en los próximos meses, y la creación de una nueva subvención para la adquisición de casas en el medio rural.
La principal propuesta anunciada por Sánchez es la creación de una ayuda de alquiler con opción a compra que será de "casi" 30.000 euros para que "los jóvenes puedan residir durante años en una vivienda de protección permanente y terminen adquiriéndola". El presidente del Ejecutivo ha matizado que solo será para viviendas de protección oficial, aunque no ha explicado quién va a construir estas casas ni en qué regiones se llevarán a cabo, ya que la producción de esta clase de inmuebles es solo de una cuarta parte que antes de 2007. Sin ir más lejos, en 2024, el mejor año desde 2012, se iniciaron las obras de 24.000 casas, frente a las 122.000 que se comenzaron en 1995 y las cerca de 98.000 del 2006.
Estas ayudas no son nuevas, ya que los planes estatales de 2005-2008 y 2009-2012 contemplaban financiación y subvenciones públicas a la promoción de VPO en régimen de alquiler con opción a compra, en las que se permitía que una parte de las rentas pagadas se descontaran del precio de venta si se ejercía la opción. Sin embargo, desde 2013, el Estado dejó de impulsar esta modalidad —centrando todas en el alquiler—y las pocas ayudas que quedaron eran de carácter autonómico, en regiones como Madrid, Andalucía, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana o Canarias, con bonificaciones fiscales o subvenciones a promotores para hacer viable la construcción.
