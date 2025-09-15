La peligrosa consulta a ChatGPT que dejó a un hombre con solo 200 euros de pensión en España

El uso cotidiano de la inteligencia artificial (IA) se ha normalizado en la vida diaria de millones de personas: desde hacer la compra hasta preparar recetas o realizar trámites oficiales. Sin embargo, un caso reciente en España ha puesto sobre la mesa los riesgos de delegar decisiones legales y económicas en estas herramientas sin supervisión profesional.

Un hombre de 60 años residente en España consultó a ChatGPT cómo podía tramitar su jubilación anticipada y calcular la cuantía de su pensión. La IA le aseguró que, en virtud de una supuesta “disposición cuadragesimoséptima” de la legislación española, tenía derecho a una prestación mensual de 800 euros. El ciudadano, confiando plenamente en la respuesta, presentó la solicitud siguiendo las indicaciones sin consultar a la Seguridad Social ni a un abogado.

La sorpresa llegó con la resolución oficial: la pensión reconocida fue de solo 200 euros mensuales, es decir, el 25% de la base reguladora. La disposición citada por la IA no existía en la normativa española.

El error irreversible de confiar en la IA

Según explicó Ignacio de la Calzada, abogado laboralista conocido en redes sociales como Un Tío Legal, el error no radicó en la administración, sino en haber tomado como válidas unas indicaciones inventadas por la herramienta de OpenAI.

“El problema es que ChatGPT citó artículos y leyes que nunca han formado parte del ordenamiento jurídico español”, señaló el experto. Además, advirtió que corregir este tipo de resoluciones es casi imposible, ya que la solicitud presentada se ajustó a la normativa real y los cálculos de la Seguridad Social son correctos.

Limitaciones de la inteligencia artificial en trámites legales

El caso pone de relieve las limitaciones de la IA a la hora de interpretar normativa laboral y de Seguridad Social. Aunque plataformas como ChatGPT o la IA de Google pueden ser útiles para redactar textos o resolver dudas generales, no sustituyen la labor de un abogado ni de la administración competente.

Además, los modelos de IA pueden dar respuestas contradictorias según cómo se formule la pregunta y, en muchos casos, inventar artículos o disposiciones inexistentes, un fenómeno conocido como alucinación.

Un aviso para la ciudadanía

La inteligencia artificial ha llegado para quedarse y cada vez más administraciones y empresas la incorporan para agilizar trámites. Sin embargo, expertos recomiendan verificar siempre la información con fuentes oficiales y, en asuntos legales, acudir a profesionales especializados.

Como resume De la Calzada: “ChatGPT la cagó. Y ahora este hombre tendrá que vivir con una pensión de 200 euros de por vida”.