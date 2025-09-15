El Ibex 35 sube un 0,3% y se afianza en los 15.300 puntos a la espera de la Fed

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este lunes con un alza del 0,35%, lo que ha llevado al selectivo madrileño hasta los 15.361 puntos, en una jornada en la que los mercados estarán pendientes de las conversaciones comerciales entre China y Estados Unidos que están teniendo lugar en Madrid.

A primera hora de este lunes, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se reunían en Madrid con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y con el representante de Comercio de Estados Unidos, Jamison Greer, para abordar cuestiones de interés comercial bilateral, un encuentro que se celebra en paralelo a las reuniones de negociación comercial entre Estados Unidos y China.

Pero el plato fuerte de la semana será la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) del miércoles, donde los inversores esperan un recorte de tipos de interés de 25 puntos básicos.

En los primeros compases de la sesión, las mayores subidas dentro del Ibex 35 se las anotaban Acerinox (+0,93%), Unicaja (+0,76%), Sacyr (+0,65%) y Banco Santander y Acciona, con un avance del 0,60%.

En el lado negativo sólo se situaban Grifols, cuyas acciones cedían un 0,2% en la apertura, y Rovi, que presentaba un leve descenso del 0,08%.

Las principales Bolsas europeas abrían la jornada bursátil de hoy con alzas. Francfort se revalorizaba un 0,4%, mientras que París subía un 0,3% y Londres avanzaba un 0,14%.

El precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, aumentaba un 0,30% en la apertura de los mercados europeos y se situaba en los 67,19 dólares, mientras que en su cotización West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, avanzaba también un 0,3%, hasta los 62,91 dólares.

En el mercado de las divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1726 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono a 10 años bajaba hasta el 3,267%.