Federico Fea, CEO y cofundador de Powy: "Queremos transformar la recarga en un gesto cotidiano y sin estrés"

Fundada en 2018, Powy se ha consolidado como uno de los referentes europeos en el sector de la recarga de vehículos eléctricos. Con un enfoque premium y un modelo de asociación transparente, la compañía liderada por Federico Fea apuesta por una expansión selectiva y sostenible en España, tras consolidar su liderazgo en Italia. Su propuesta combina innovación tecnológica, alianzas estratégicas y una visión clara: hacer de la recarga una experiencia sencilla, confiable y gratificante.

¿Qué diferencia la propuesta de Powy de la de otras empresas del sector?

Nuestra propuesta para el mercado español, al igual que para el italiano, se basa en un posicionamiento premium y en un modelo de asociación transparente. Nos distinguimos por el intercambio de datos y la evolución continua de la infraestructura de recarga. Gracias al análisis de los datos de cada estación individual, podemos anticipar las necesidades de los clientes con inversiones específicamente dirigidas.

"Los acuerdos con cadenas hoteleras como Meliá o Zafiro demuestran la confianza del mercado en nuestra fiabilidad y calidad."

¿Qué papel juegan las alianzas estratégicas en la expansión de Powy en España?

Los acuerdos con actores de alto perfil, como las cadenas hoteleras Meliá, Abba y Zafiro Hotels, representan el reconocimiento por parte de líderes del mercado de que Powy es la mejor opción para los hoteles que desean ofrecer un servicio de calidad a sus clientes. Estos socios, que conocen muy bien el mercado de los CPO (Charge Point Operator) español y han tenido experiencias directas, reconocen la calidad y fiabilidad de nuestra empresa.

Además de los hoteles, ¿en qué otros sectores ven un mayor potencial de crecimiento?

Además de los hoteles, otro ámbito de gran relevancia en España son los centros deportivos. Estos espacios, frecuentados por un público que pasa varias horas allí para entrenar o asistir a eventos, son ideales para la instalación de estaciones de recarga. Nuestro objetivo es siempre el mismo: ofrecer la potencia de recarga adecuada al tiempo de estancia promedio, para optimizar la experiencia del usuario y maximizar la utilización de la infraestructura.

¿Qué aporta la app Powy Charge a la experiencia del usuario?

La innovación en la experiencia del usuario es una de nuestras características distintivas. Por ello, el lanzamiento de nuestra app, Powy Charge, encaja perfectamente en esta visión: fue diseñada para hacer que todo el proceso de recarga sea simple, fluido e intuitivo. A esto se suma la integración con plataformas como &Charge, un servicio que premia a los usuarios con créditos para gastar en productos y servicios relacionados con la movilidad eléctrica. Nuestro objetivo es transformar la recarga de una necesidad a un gesto cotidiano y sin estrés, ofreciendo una experiencia que no solo sea eficiente, sino también gratificante.

¿Qué visión tiene Powy sobre la evolución del mercado de la movilidad eléctrica en España?

La transición a la movilidad eléctrica es un camino inexorable; no es una cuestión de «si», sino de «cuándo» y «cómo» sucederá. Creemos que el sector de los CPO se consolidará: no todos los operadores que surgieron en la primera fase pionera sobrevivirán. Emergerán y se fortalecerán las empresas con bases financieras y de gestión sólidas, capaces de garantizar un servicio confiable y sostenible a largo plazo.

"Cada nuevo punto de recarga se elige con una lógica de calidad y sostenibilidad a largo plazo, no por obsesión con los números."

¿Qué objetivos se ha fijado Powy para los próximos años?

Nuestro objetivo es acelerar selectivamente nuestro crecimiento en España y, al mismo tiempo, consolidar nuestro liderazgo en Italia. Sin embargo, nuestra expansión no está impulsada por una obsesión por los números. Cada nuevo punto de recarga se elige siguiendo una lógica de calidad y sostenibilidad a largo plazo. Estamos trabajando para ser no solo un operador en crecimiento, sino para construir una red sólida que cree valor real para nuestros socios y para los usuarios finales.