El 26 de septiembre
Los agricultores franceses convocan una jornada de protesta contra el acuerdo de Mercosur
Los productores reclaman que Europa imponga a los productos latinoamericanos las mismas exigencias de cultivo que se aplican aquí
Redacción
El principal sindicato de los agricultores franceses, la FNSEA, ha convocado para el próximo 26 de septiembre una jornada de protesta contra el pacto comercial UE-Mercosur, los aranceles de Donald Trump y "las importaciones de productos que no respetan la reglamentación francesa". Así lo anunció en una entrevista al semanario 'Journal de Dimanche' el secretario general del sindicato, Arnaud Rousseau, que se ha mostrado contrario al acuerdo por considerar que la entrada a Francia de productos latinoamericanos, más baratos y con diferentes normas de producción, podrá perjudicar a la producción nacional.
Las protestas se producen en plena inestabilidad política. La semana pasada, la Asamblea Nacional tumbó a François Bayrou como primer ministro -el segundo que cae en el hemiciclo en menos de un año- y el presidente francés, Emmanuel Macron, nombró a otro jefe de Gobierno, Sébastien Lecornu.
Cláusulas espejo
La convocatoria de la FNSEA -un sindicato a favor de la agricultura intensiva- sucede cuando el pacto comercial entre el bloque europeo y latinoamericano (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay) está en fase de ratificación en los 27 parlamentos de la Unión Europea. En el papel, casi todos los diputados franceses se oponen a este acuerdo.
En el gran movimiento de protestas de los ganaderos y agricultores franceses del invierno de 2024, ya se puso sobre la mesa la oposición al acuerdo UE-Mercosur. Los manifestantes, que lograron extender las protestas por media Europa, reclamaron la creación de cláusulas espejo, es decir, que se impusiera en estos acuerdos comerciales las mismas condiciones de cultivo que se aplican en la UE, tanto desde el punto de vista del uso de fertilizantes y pesticidas como del de las condiciones de la mano de obra del campo.
