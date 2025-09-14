Juanma Lorente, abogado laborista: "Tu empresa te puede obligar a quedarte media hora más en tu trabajo totalmente gratis"

Muchas personas tienen muchas preguntas sobre la conocida pausa para el bocadillo, ya que en algunos empleos está integrada dentro de la jornada laboral, mientras que en otros se tiene que recuperar al final de la jornada laboral. Por eso, para que no tengas dudas, el abogado laborista Juanma Lorente explica lo que necesitas saber.

Este parón no suele durar más de 15 o 30 minutos dentro de la jornada, pero aun así, en muchos casos no se considera tiempo de trabajo efectivo. Esto implica que el empleado está obligado a recuperar ese tiempo al final del día, incluso aunque su jornada teórica ya haya terminado.

"Todo depende del convenio. Hay empresas donde sí se cuenta y no tienes que devolverlo, pero como no sea así, estás obligado a recuperarlo", apunta el abogado laboralista.

Una confusión habitual entre los trabajadores

Lorente subraya que este aspecto genera confusión: "Te puede obligar a quedarte media hora más en tu trabajo totalmente gratis". El abogado insiste en que no se trata de tiempo adicional, sino de cumplir con la jornada laboral completa establecida en el contrato. Muchos empleados creen que se les está obligando a hacer horas extra, pero lo que realmente está haciendo es cumplir con las horas de su contrato.

El Estatuto de los Trabajadores establece una pausa

Más allá del convenio laboral de tu empresa, el Estatuto de los Trabajadores reconoce el derecho a una pausa mínima de 15 minutos cuando la jornada diaria continuada supera las seis horas. Sin embargo, sí deja en mano de los convenios colectivos o de los contratos la decisión de si ese descanso computa como tiempo de trabajo efectivo.

En muchos empleos, la pausa del bocadillo se incluye dentro de la jornada laboral y no es necesario recuperarla, pero en otras actividades, esos minutos deben compensarse prolongando la jornada.

Esto significa que no todas las pausas son iguales, porque si el convenio establece que la pausa no cuenta como trabajo, el empleado debe recuperarla. En caso contrario, se integra dentro de la jornada ordinaria y no implica quedarse más tiempo.

Las consecuencias para los trabajadores

Según datos del Ministerio de Trabajo, en España más de 3 millones de personas realizan jornadas continuadas de más de seis horas, por lo que esta normativa afecta a una gran parte de la población trabajadora.

Lorente advierte de que, si el convenio marca que la pausa no es tiempo efectivo, no hay escapatoria: "Lo tienes que recuperar y es totalmente obligatorio". No hacerlo podría interpretarse como un incumplimiento laboral, con sanciones disciplinarias, y en casos continuados, el despido.